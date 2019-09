Se realizó el primer encuentro de ‘Políticas Públicas de Vanguardia para el Desarrollo’

Los salones de conferencias del hotel Intercontinental, en Guaymallén, fueron sede de este encuentro que, organizado por San Francisco Consultores Asociados, reunió a intendentes, funcionario y figuras de la política, en una jornada que sirvió para exponer aquellos avances en diferentes áreas de la gestión donde se han implementado programas novedosos, y tener un certero pantallazo de su funcionamiento.

La premisa fue lograr un espacio que convocara a distintos referentes del Estado y de la ciudadanía en general para dar a conocer estrategias en políticas públicas que impliquen nuevos resultados y planteen mejores horizontes de desarrollo. La asistencia redondeó unas doscientas personas.

Con diversos paneles, la apertura estuvo a cargo de José De Stefano, titular de la consultora organizadora del evento, para luego dar lugar a la disertación de los secretarios de obras públicas de departamentos del área metropolitana. Marcos Calvente, de Guaymallén; Francisco Lo Presti, de Las Heras; Diego Coronel, de Godoy Cruz; Mario Isgro, de la Ciudad de Mendoza y Rolando Baldasso, de Luján de Cuyo, repasaron las iniciativas de obra pública, y su impacto directo en el territorio.

Luego llegó el turno de los intendentes, donde expusieron Marcelino Iglesias, Tadeo García Zalazar, Gustavo Soto y Mario Abed. Todos coincidieron en recalcar cómo el ordenamiento administrativo de la provincia ha beneficiado a los departamentos, y en algunos casos a los problemas que tuvieron que afrontar al inicio, como por ejemplo, cuando Iglesias destacó que los primeros meses todos los esfuerzos tuvieron que dirigirse al pago de sueldos, sin poder encarar obras hasta resolver esa acuciante situación.

“Lo que hizo el Gobierno de Mendoza fue recuperar el presupuesto público en beneficio de los mendocinos. La idea de gastar lo que ingresa permitió manejar la economía provincial de otra manera, logrando que los gastos realizados en salud, educación y seguridad rindan”, señaló a su turno Mario Abed.

Del encuentro también fomó parte el gobernador Alfredo Cornejo, quien puso especial énfasis, también, en el orden de las cuentas públicas: “Si el Presupuesto no está bien y claramente administrado, no puede nunca estar a la vanguardia”, agregando que con su equipo de trabajo se propuso “recuperar estos instrumentos del presupuesto público: gastar lo mismo que ingresa; ir bajando impuestos para liberar al sector privado de una carga, y, paralelamente, que el gasto que se realice rinda cada vez más en salud, en educación, en seguridad y administración de Justicia. Eso es de vanguardia, una buena administración y un mejor uso de los recursos, porque no es lo que ocurría habitualmente en Mendoza”, destacó.

Otro interesante panel fue el que reunió a los subsecretarios de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ulpiano Suarez, el de Servicios Públicos, Natalio Mema, el de Justicia y relaciones Institucionales, Marcelo D’Agostino y el director general de Escuelas, Jaime Correas.

El cierre estuvo a cargo de un panel magistral integrado por el senador Julio Cobos y Marcelino Iglesias, moderado por Marcos Calvente. Uno de los ejes fue Portezuelo del Viento, la obra de infraestructura más importante de Mendoza, que contó con una encendida defensa del exgobernador, frente a diferentes cuestinamientos que ha sufrido el proyecto. Recalcó que es el único río no regulado en la provincia, y es el de mayor caudal.

Este encuentro fue el primero, pero existe la firme intención de organizar nuevas ediciones y mantenerlo en el tiempo.