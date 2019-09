El emotivo mensaje de la esposa de Matías Jalaf tras su regreso a casa

Tras el fuerte golpe sufrido en la final de Turismo Carretera el pasado fin de semana en Rafaela, que lo tuvo en consecuencia internado en observación por 24 horas, Matías Jalaf ya se recupera en su Mendoza natal sin inconvenientes mayores.

El piloto cuyano fue dado de alta en horas de la mañana del Lunes del Sanatorio Nosti ubicado en la ciudad rafaelina, y viajó hacia Buenos Aires para continuar con los controles en la Clínica Favalor, bajo la supervisión del responsable del Departamento Médico de la ACTC, Rodolfo Balinotti.

Una vez concluídos los estudios, que determinaron que Matías no tiene inconveniente físico alguno, más allá que deberá realizar un mes de reposo y cese de sus actividades, Jalaf llegó este martes en la mañana a Mendoza, donde se encuentra descansando con su familia.

Justamente, Natalia Romboli, su esposa, le dedicó unas cálidas y sentidas palabras al piloto oriundo de San Martín, quien el pasado sábado cumplió 35 años. Así, su familia aprovechó para celebrar el natalicio y su favorable recuperación.

"Acá se celebra la vida!!! Ayer volviste a nacer, agradezco a Dios, a quien sea que te cuida y que siempre te tiene presente, cuando pasan estas cosas valoras lo que realmente importa en la vida. La vida te una segunda oportunidad, disfrútala!!! Te amamos con locura y nunca vamos a dejarte solo. Gracias a todo el mundo que me llamo o se preocupo por Mati", expresó emotivamente Romoli en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Jalaf declaró que "fue un accidente muy duro, que por suerte terminó sólo en un susto. Sinceramente no recuerdo nada, la última imágen que se me viene es que estoy doblando la chicana y a partir de ahí, ya me encuentro en la ambulancia".

Y continuó: "Por suerte estoy bien, los mayores dolores ya pasaron, pero debo cumplir con los 30 días de reposo que me han dado después de los estudios y la sugerencia de los médicos. Lamentablemente nos perderemos Paraná, un circuito que me gusta mucho, pero lo más importante hoy es la salud, y ese tiempo nos servirá para reparar el auto nuevo. Ahora sólo pienso en descansar con mi familia".