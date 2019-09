Un grave incendio tuvo lugar en las primeras horas de la tarde del lunes , en una vivienda emplazada en el barrio Unión y Fuerza de Carrodilla, Luján de Cuyo.

Según informó el Ministerio de Seguridad, el siniestro se produjo este lunes alrededor de las 14.30 y causó graves heridas en un padre de 36 años y también en sus dos hijos de 2 y 3 años.

En ese momento, la llamada de un vecino al 911 alertó sobre la existencia del fuego, por lo que rápidamente personal de bomberos y policial acudieron al lugar

Como resultado del siniestro, un hombre de 36 años y sus dos hijos de 2 y 3 años, acabaron con quemaduras graves.

Los pequeños fueron llevados al hospital Notti donde fueron atendidos con graves quemaduras en zonas como las piernas, brazos y torso. En tanto que el padre de los chicos, Hernán Peña, sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo y permanece internado en el hospital Central.

Por otro lado, Florencia, la mamá de las criaturas que sufrieron quemaduras en el incendio, contó a los medios en la mañana de este martes que sus hijos están en terapia intensiva.

“Todavía estoy esperando que me digan cómo están, lo último que me dijeron fue que a mi hijo de 3 años se le había acelerado mucho el corazón, no hay manera de parárselo, está muy quemado”.

Según las duras palabras de la mujer, la vida de sus dos hijos está en riesgo. “Acá estoy esperando y luchando por mis hijos y mi marido para que sigan adelante”, remarcó.

“Ángelo está conectado con respirador porque tiene todas sus vías respiratorias quemadas, Francesco también tiene respirador pero las quemaduras de su cuerpo son muy altas, todo su cuerpo está quemado, su cara, todo. Entre a verlos y están entubados”, explicó Florencia.

Además, la mujer relató detalles sobre lo sucedido: “En mi casa habían quedado mi marido y mis hijos Francesco y Ángelo. Se quedaron durmiendo y cuando volví me encontré a mi vecina en el camino desesperada diciéndome que mis hijos se habían prendido fuego y mi casa. Yo todavía no llego a mi casa, no sé lo que es mi casa. Me vine derecho al hospital y acá estoy”, sentenció duramente la madre y esposa de las víctimas del siniestro.

“No tenemos garrafa, tenemos instalación a gas natural y pienso que fue la estufa, es una pantalla, la que comenzó el incendio. Pienso eso porque mis hijos la vivían jodiendo a la estufa por eso siempre estaba pendiente de que no le tiraran nada, que no la tocaran” narró Florencia.

“Yo aún no pude hablar con ningún vecino para que me cuente si vieron algo, solo mi suegra me dijo que la están ayudando con mercadería, con camas, no sé, les agradezco pero en este momento me importa la vida de mis hijos y mi marido”, cerró la mujer.

Parte oficial de la salud de Hernán Peña, el padre de los niños:

Adriana Sakalik, jefa de Terapia del Lagomaggiore, conversó con CNN Radio Mendoza y brindó el estado de salud de Nicolás Peña, padre de los menores: "El paciente se encuentra en mal estado general. Tiene un 40% de la superficie quemada de tipo AB, afecta tanto rostro, como tórax en cara anterior como posterior. También miembros superiores con compromisos de la vías aéreas y pulmones. En este momento está con asistencia respiratoria mecánica con inestabilidad hemodinámica y pronóstico reservado", explicó la mujer.

“Se está trabajando con el cirujano plástico. Este realiza la reanimación inicial, se va evaluando la necesidad de los líquidos y el apoyo de todos los órganos que van fallando”, finalizó Sakalik.