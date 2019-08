Empresarios esperan que el resultado electoral no condicione la marcha de la economía

En coincidencia y con el mismo deseo, empresarios e industriales de todo el país han salido a solicitar a la gente que vote. Para el sector, el voto es fundamental para el funcionamiento de las instituciones, los recambios de autoridades y el fortalecimiento de la democracia.

Mendoza no es la excepción, por eso industriales, productores y empresarios solicitan lo mismo que sus pares de la nación. Del mismo modo, le dicen al sistema que la economía no puede ni debe estar condicionada por los resultados electorales. Que para que todo lo que implique la economía debe canalizarse a perpetuas políticas de estado.

Dicen desde el sector que “no puede concebirse que la gente tenga que esperar el resultado de las primarias para ver cómo funcionará la economía. Eso debe cambiar”, coincidieron.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-8-16-39-43-dolar-hoy-la-divisa-bajo-y-cerro-a-46-47

Al respecto, El Ciudadano dialogó con el industrial Julio Totero, quien mostró su parecer de las primarias nacionales: “Las expectativas que tenemos los empresarios sobre las elecciones del próximo domingo observan algunos puntos. El primero que la misma se constituya en una fiesta más de la democracia, a donde podamos concurrir todos a expresar nuestra intención".

“Por otro lado –profundizó-, que fortaleciendo la democracia lleve a la Argentina al camino del crecimiento y al desarrollo. Por lo tanto, que implique una fiesta cívica, que quien gane tenga la predisposición de aceptar los desafíos que se vienen”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-7-12-5-16-cae-el-merval-y-vuelven-a-bajar-las-acciones-de-empresas-argentinas-en-nueva-york

En la mirada económica, el vicepresidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), dijo: “Más allá del acto electoral del domingo, lo fundamental será el lunes que es cuando los mercados responderán sobre el resultado de las inclinaciones del electorado. Entiendo que desde la mirada industrial y empresarial, eso será importante. Porque los mercados indicarán la dirección de cómo acomodarnos a partir del resultado de las primarias del domingo”.

La economía no puede ir de un lado para el otro

A pesar de sus primeras expresiones, se le consultó, si no cree que todo está atado a lo que pase en las primarias: “No creo que el resultado del próximo domingo, sea cual fuese, incida en la economía. Considero que el país debe retomar sendas de equilibrio y no porque cambie el gobierno o no, las cosas tienen que ir de un lado o para el otro. Creo que la Argentina tiene que empezar a definir el trazo grueso de su futuro. Eso demostraría madurez política”.

Totero, apuntalando su postura, expresó: “Insisto, me resisto a pensar que el resultado de una elección modifique el ritmo de la economía. Se podrán hacer correcciones por parte de quien gane, pero no me parece que los argentinos tengamos que estar siempre teniendo esa sensación de que cuando viene un acto electoral se produce un cataclismo. No debe, ni tiene que ser así. En ningún lugar del mundo”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-6-17-2-24-el-uso-de-tarjetas-de-credito-aumenta-por-el-ahora-12-pero-por-debajo-de-la-inflacion

Finalmente, el industrial metalmecánico apuntó: “Creo que tenemos que comenzar a ser un país serio. Tras la elección del próximo domingo, en la que debemos tener en cuenta que es solo una primaria. Aun así, el lunes debemos estar, como todos los días, trabajando y produciendo. El resultado no debe tras tocar la marcha de la economía, ni el futuro de los argentinos. Acá hay que empezar a trabajar con seriedad y en función de lo que necesita la nación y la gente. Sobre esto último, cualquiera de los partidos y sus candidatos que participen en la elección sabe cómo está la economía y las múltiples dificultades por las que se atraviesa”.