El de Messi al Liverpool, el mejor gol del año en Europa

El espectacular gol de tiro libre del crack rosarino Lionel Messi, que supuso el 3-0 en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre Barcelona y Liverpool, fue elegido como el mejor del año en competiciones europeas, anunció la UEFA.

El tanto de Messi al arquero brasileño Alisson Becker fue el más votado por delante de otros nueve, entre ellos la volea del portugués Cristiano Ronaldo en el Juventus (Italia)-Manchester United (Inglaterra) o el disparo desde fuera del área del croata Ivan Rakitic en el Tottenham (Inglaterra)-Barcelona.

