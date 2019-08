Le mandó un video a su novio para que vea su look y lo que hizo él se volvió viral

Una jovencita grabó un video para su novio con la intención de mostrarle el look que tenía puesto para la ocasión. El resultado no fue el esperado por ella y el material acabó volviéndose viral.

La chica se deja ver en un video vistiendo un outfit que consta de jean, remera a rayas y una musculosa color verde por encima. Lo que se suponía que debía acabar con elogios terminó en una gastada muy creativa. Una segunda versión del material audivisual creada por su pareja.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-9-12-38-0-netflix-nos-trae-este-fin-de-semana-una-comedia-imperdible

Según explicó la usuaria de Twitter, su novio es editor de videos y fotos por lo que no tuvo mejor idea que aprovechar el particular color verde de la musculosa, que era del mismo tono que el que se utiliza en las pantallas verdes que se usan en el cine para realizar una brillante creación.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-8-13-24-55-obrero-identico-a-brad-pitt-es-furor-en-las-redes

La edición de la pareja dejó tan sorprendida a la chica, que incluso ella misma se tomó el trabajo de postear el material y escribió: “Le mandé un video a mi novio de mi linda vestimenta y él hizo esto. Por esto es que no hay que salir con editores de video”.

I sent my bf a video of me in my cute outfit and he does this 🤣 this is why you shouldn’t date video editors pic.twitter.com/xL2Wvg9r2c