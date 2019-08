Una jovencita, menor de edad, vivió una terrible pesadilla cuando asistió a una fiesta. Tres jóvenes la drogaron y la violaron en manada.

Ocurrió en José C. Paz, provincia de Buenos Aires.

El suceso que comenzó siendo una travesura, ya que ella no tenía permiso para ir a ese lugar.

La chica de 14 años les pidió permiso a sus padres para ir a dormir a la casa de una amiga, pero el destino no terminó siendo ese, ya que las jóvenes decidieron asistir a una fiesta cerca del sitio y que había sido convocada vía Facebook. Las padres nunca fueron notificados de que iban a ir a ese lugar. Lo que comenzó siendo una mentira piadosa, se transformó en una traumática experiencia.

La "jarra loca" con burundanga

Los abusadores son tres individuos de 19, 18 y 16 años que viven cerca de donde reside la víctima. Cuando ella se los encontró en el lugar, no sospechó en el momento en el que le dieron a probar una “jarra loca”. Lo que la jovencita no sabía es que habían mezclado el alcohol con burundanga, la droga cuyos efectos son conocidos por anular la voluntad de quien la consume.

Los abusadores, se quedaron esperando que el narcótico hiciera efecto en la joven y cuando vieron que eso pasaba, la llevaron hasta el patio de la casa en la que se llevaba a cabo la fiesta. Una vez en ese sitio, la violaron brutalmente entre los tres, según indicó Crónica.

La chica fue rescatada por dos amigas de ellas, de 14 y 16 años, que comenzaron a pedir ayuda desesperadamente cuando descubrieron a los individuos en el patio abusando de la jovencita. Los agresores sexuales, huyeron del sitio por el revuelo que se produjo y dejaron tirada a su víctima en el suelo, con los pantalones abajo.

El padre de la chica radicó la denuncia en la en la Comisaría N°1 de José C. Paz. A pesar de que testigos han identificado a los acusados y que ellos mismos confesaron el abuso en una serie de audios de WhatsApp que se filtraron, los abusadores siguen en libertad. Familiares, vecinos y allegados a la víctima piden justicia.

El audio que compromete a los violadores en la fiesta de José C. Paz

"Todos saben quiénes son los bestias que le hicieron esto a mi hija, viven a media cuadra de mi casa. Los denuncié y acudí a la justicia. Sin embargo, me patean y no hacen nada", dijo el padre de la víctima, Leonel Aquino y agregó: "Mi hija está muy asustada, es muy chiquita, no aparenta tener 14. Me da mucha bronca que estos tipos estén sueltos. Voy a luchar para que los detengan".