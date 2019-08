Santiago Motorizado: esta noche es especial

La historia de El mató a un policía motorizado casi que se podría dividir en dos etapas: antes y después de La síntesis O’Konnor.

Es que este disco, que fue lanzado en 2017, le permitió a la banda hacerse conocida en todo el continente y también a Europa, con shows en España y en otros países en los que ni siquiera hablan nuestro idioma.

“El disco, primero que nada, gustó mucho. Las canciones son las que generan las cosas, pero es verdad que entendimos que ciertos temas de producción y cierta ‘calidad sonora’ que logramos (en La síntesis O’Konnor) son más parecidos al sonidos estándar radial. De alguna manera, eso llega más a cierto público que está acostumbrado a esos estándares a los que estamos acostumbrados todos los que vivimos en este mundo”, opinó en una charla con El Ciudadano Santiago Barrionuevo, cantante y bajista de El mató...

“Cuando empezamos a hacer este disco, lo que estábamos buscando a nivel canción y arreglos era mucho trabajo con textura, con detalles y con climas nos llevó a hacer esta producción en este tipo de formato. Fue toda una apuesta ir a grabar a Estados Unidos y haber estado mucho tiempo en postproducción, pero la verdad que lo que quedó nos encantó”, añadió.

Por otra parte, el líder ideológico del grupo que se inició en 2004 reconoció: “Abro Spotify y las canciones más escuchadas de la banda son casi todas las del último disco. Hubo un cambio, que nos generó mucho más recibimiento afuera, pero también en Argentina se amplió el público, eso nos pone muy felices”.

Mi próximo movimiento

Quizás lo más difícil después de hacer un gran disco es crear uno nuevo. De todos modos, desde el lanzamiento de su álbum homónimo en 2004, El mató a un policía motorizado siempre encontró la forma de reinventarse desde lo musical. De cara a lo que puede venir, Santiago Barrionuevo dijo: “Tenemos un montón de ideas que van surgiendo, eso por suerte no se detuvo, pero en la cosa más puntual por ahí decimos: ‘¿Qué otra recorrida estética podemos abordar para darle un giro más a lo que estamos haciendo?’, eso si es por ahí una incertidumbre, una incertidumbre buena porque tenemos muchos caminos posibles que nos gustaría tomar y es cuestión de elegirlo, trabajarlo, verlo y mandarse”.

Además, el músico contó: “Tenemos varias canciones sueltas que por ahí nos gustaría sacar así, solas, tenemos algunas invitaciones para hacer unas sesiones en vivo en un estudio, eso también está bueno porque es divertido. La otra idea es, en algún momento, hacer un disco en vivo, el clásico disco en vivo. Yo de chico era muy fan de los discos en vivo, con canciones en otro formato y el clima que se genera con la participación del público, tengo un montón de discos favoritos que son en vivo”.

Sobre el show en Mendoza

La última visita de El mató a un policía motorizado a nuestra provincia data de 2017, cuando el grupo de La Plata compartió el escenario del Movistar Fri Music con La Vela Puerca y Pasado Verde.

Pero en el recital de esta noche la cosa es muy distinta, ya que Santiago Barrionuevo y compañía se presentarán por primera vez en el Stadium Arena Maipú, que albergará a miles de fanáticos de El mató...

“Aquel show (el del 2017) estuvo buenísimo, pero no era propio, entonces este show realmente va a ser la ‘presentación oficial’ de La síntesis... en Mendoza, con el tiempo que necesitemos, recorriendo la discografía y tocando mucho este último disco, que particularmente también es el más celebrado. Nosotros intentamos tocarlo completo, porque con el paso del tiempo, las canciones han ido tomando un poco de vida propia y eso está bueno, creo que va a ser una buena noche”, avisó.

El proyecto ‘motorizado’

Bajo el alias ‘Santiago Motorizado’, el cantante de El mató... también tiene su proyecto personal, con el que suele presentarse, pero el admite que “lo principal es El mató..., es lo que más me motiva y lo que más me gusta hacer”. “A lo otro lo hago en los espacios que deja El mató... La verdad es que hace mucho que no toco solo y lentamente me van volviendo las ganas, así que ya voy a armar algo”, aseguró.

Amor en el cine

“Otra de las cosas que estuve haciendo fue la música para una película, que se llama La muerte no existe y el amor tampoco. Estuve haciendo la música instrumental y algunas canciones de la película”, contó entusiasmado Santiago Barrionuevo, que para colmo es un cinéfilo declarado y que tiene varios proyectos relacionados con el séptimo arte. “A parte, hace poquito me invitaron a elegir siete películas favoritas para pasarlas en un cine municipal de La Plata. Después de eso pegamos buena onda con el encargado del cine y me invitaron a armar mi propio ciclo. Todos los meses le pongo una temática, es algo nuevo para mí y ahora en mi Instagram en vez de promocionar fechas estoy promocionando películas, medio raro pero está bueno sacarse las ganas de hacer esas cosas”.

Esta dualidad entre el cine y la música, Santiago también la encuentra en los sonidos de El mató a un policía motorizado. “Hay mucho de cine en las letras y en lo musical de El mató... eso está presente en la estética de la banda, pero también me ha inspirado en canciones puntuales”, reconoció.

Detalles del show

Día y hora: esta noche a las 22

Lugar: Stadium Arena Maipú (Maza y Civit)

Entradas: En boletería del Arena, Maxi Mall (San Martín 1465, Ciudad), Ficción (Lavalle 54, Ciudad) y www.tuentrada.com.