Cornejo pidió el voto en reconocimiento a su gestión

El presidente de la UCR nacional y precandidato a diputado nacional en primer término cerró la campaña del Frente Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo, acompañado por Jimena Latorre y Omar De Marchi.

Los candidatos le pidieron a los mendocinos que vayan a votar este domingo y solicitaron el apoyo para su lista en base a la gestión nacional y provincial que Cambia Mendoza lleva adelante.

El Frente Cambia Mendoza cerró su campaña en una conferencia de prensa, donde Alfredo Cornejo, precandidato a diputado nacional en primer término, les pidió a los mendocinos el voto “en base a los antecedentes de lo que hemos hecho y de lo que podremos continuar haciendo”. Lo acompañaron Jimena Latorre y Omar De Marchi.

Cornejo remarcó: “Es importante que el domingo los mendocinos vayan a votar. Es importante para la economía y para la sociedad en su conjunto el resultado que arrojen las urnas este domingo. Es un llamado a participar, la decisión de muchos individuos de inclinarse por un modelo o por otro tiene mucha trascendencia en el país”.

“Queremos pedirles el voto porque esto es blanco o negro: elegimos entre volver a un modelo que ya experimentamos y que no le dio salida a los mendocinos, que prometía fantasías, por un modelo productivista que cuesta que obtenga resultados inmediatos, pero de continuar en esta senda obtendremos resultados positivos”, agregó Cornejo.

Cuestionó a Cristina Kirchner y su econmía

De esta manera, el gobernador sostuvo que “no es lo mismo votar a la lista de Cristina, que promueve una economía cerrada, un sistema de seguridad donde las víctimas no tienen derechos. Ese modelo hay que contraponerlo al modelo de una economía abierta como la que hoy tenemos”.

Esa economía abierta beneficia a Mendoza. “La economía cerrada de Cristina es la que perjudica a Mendoza. Son dos modelos: blanco o negro, hay dos modelos en pugna y busco que Mendoza tenga libertad y sea libre”, dijo Cornejo y agregó: “Saben los mendocinos que tanto en público como en privado he marcado mis diferencias con el presidente Macri. Se los pido no sólo desde mi candidatura, sino por mi equipo que ha recuperado el funcionamiento del Estado. No somos Suiza pero hemos avanzado”.

El Gobernador hizo un repaso general de la gestión y dijo que “hemos hecho obra pública por todos lados. No hemos tomado deuda para gastos corrientes, como hacían los gobiernos peronistas. Hemos trabajado en la administración del Estado, mejorando en seguridad, la educación, con capacitaciones y tecnología”. Además, hizo hincapié en que “estamos mejorando la administración de Justicia y todo esto lo hemos hecho en 4 años en un contexto nacional recesivo”.

Ante este panorama, Cornejo puso el acento en su equipo de trabajo y remarcó que “Rodolfo Suárez es quien puede mejorar lo que hemos hecho y en otro contexto macroeconómico, hacer mucho más y mejor”. Y como los otros precandidatos, pidió el voto, el aval, el apoyo y la compañía para este domingo.

Según el Gobernador, el apoyo le permitirá también ser un diputado con un importante peso político.

“Queremos llegar a los mendocinos con un mensaje claro, a horas del inicio de las elecciones. Creo que son las elecciones más trascendentes desde hace muchos años”, dijo el precandidato e intendente de Luján de Cuyo, Omar De Marchi y agregó: “Este próximo domingo vayan a votar y sean protagonista de la construcción de nuestro país”.

De Marchi sostuvo que “no sólo estamos votando por una lista, estamos votando por la Argentina que queremos, no de los próximos años, sino de los próximos 10 o 15 años. Los países no se redefinen cada 4 años”.

En este sentido el intendente de Luján agregó que “este compromiso que tenemos este domingo tiene que ver con eso. Tiene que ver con la convicción de un país y de una provincia que quieren avanzar. Es la decisión de integrarnos al mundo definitivamente. La única manera de salir de la pobreza es con educación, con salud, con seguridad, y no con regalos”.

Por su parte, Latorre remarcó la importancia que “este domingo tenemos un compromiso muy importante y la responsabilidad ciudadana de ejercer el derecho y deber”.

La precandidata aseguró que durante la campaña, donde los dirigentes del Frente Cambia Mendoza ha podido compartir con los mendocinos, ha sido un trabajo reflexivo sobre lo que significa un Estado presente, cómo se avanza a paso firme en una Nación y Provincia que va por el desarrollo. “Le pido el voto a todos los jóvenes que somos hacedores y partícipes en esta elección”.

Latorre comentó que “la juventud debe tener las oportunidades, capacidad de estudio, aprender y que ese desarrollo sirva para integrarnos al mundo y ese modelo es el que va a sacar al país adelante”.

“Veamos dónde estamos y dónde estaremos. Tengamos la responsabilidad de ser parte de la Argentina grande y capaz para todos”, dijo.