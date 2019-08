El día en que la mayoría de los frentes electorales realizaban sus cierres de campaña, Alejandro Biondini, uno de los 10 precandidatos a presidente visitó la provincia de Mendoza y pasó por la redacción de El Ciudadano.

Biondini, es precandidato por el Frente Patriota, y su imagen aparece ligada, en todos los buscadores de internet, reivindicando uno de los hechos más atroces de la historia. Hoy intenta desmarcarse del pesado mote de "candidato Nazi" o "Fascista". Señalando que: "habré emitido opiniones históricas, polémicas; pero no he estado involucrado en ningún hecho de violencia, en el secuestro de gente, en el asesinato de personas. Parece que el único que tiene pasado en la Argentina soy yo".

Archivo programa Hora Clave

"En el gobierno anterior tuvimos una ministro de Defensa, (Nilda Garre) que integró una organización terrorista", continuó Biondini, quien además marcó que: "La ministro (Patricia) Bullrich, que hoy se la toma como conservadora integró Montoneros".

Mira la entrevista completa acá:

El precandidato del Frente Patriota, se define como un "oustsider de la política argentina" y señala que sus defectos (apelando a la ironía) son: "no tener causas de corrupción, no tener dinero en paraísos fiscales, y que se fue del peronismo (durante el Menemato) porque se había prometido una determinada linea en campaña y después se cambió, eso no va con mi línea de conducta".

Otra de las acusaciones que cayó sobre Biondini fue la de armar un partido para recaudar dinero, en relación a esto aseveró que: "Todo lo contrario. Todos mis bienes, toda mi vida la he puesto al servicio de una causa. Por cuestiones familiares recibí una serie de beneficios bastante importante de parte de mi familia, todo lo done al servicio de nuestra causa. En Buenos Aires alquilo un departamento, no tengo auto. A nosotros lo único que nos moviliza es servir a nuestro país".

Las propuestas del Frente Patriota

Entre sus ejes de campaña marcó que: "tiene que haber una investigación y a su vez una renegociación ciudadana del endeudamiento externo. Es un tema fundamental, esta abarcando casi un 90% del PBI".

Otro de las propuestas es la de "reducir los 163 impuestos federales a 18", y también dejó en claro su posición con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo marcando que "están a favor de las dos vidas".