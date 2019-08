Sexfluencers: las blogueras más influyentes sobre la sexualidad

Los influencers son cada vez más activos en la vida de quienes consumen contenidos a través de redes sociales. Y ahora crecen cada vez más los sexfluencers.

¿Qué son las sexfluencers?

El sitio Guioteca cuenta que se trata de famosas mujeres que utilizan los perfiles de sus redes para hablar de sexualidad, con mensajes de libertad y, por supuesto, feministas.

Las sexfluencers comentan sus experiencias en el sexo, historias, pensamiento y, casi todas, son muy entretenidas de leer.

La revista Cosmopolitan realizó el siguiente listado:

Karley Sciortino

Esta chica colabora con grandes medios, como Vogue o Vice. Pero además tiene su propia página web: Slut ever. Aquí podrás encontrar sus experiencias e historias de todo tipo, como por ejemplo cuando se aventuró a utilizar muñecos sexuales de tamaño real. Su twitter: @slutever

Molly Moore

Es fotógrafa, escritora y blogger. Escribe en Molly’s Daily Kisses, medio de Inglaterra famoso por su contenido sexual. En su página web, Sinful Sunday, podrás encontrar sus proyectos de arte y erotismo.

Valerie Tasso

Ella sí que sabe, porque además de escritora, es una sexóloga e investigadora oriunda de Francia. También colabora con medios como CQ, Playboy, L’Expresso, Muy Interesante, y muchos otros. Su página web: Valeriatasso.com y su twitter: @valeriatasso.

Cara Sutra

Esta chica es una de las mejores bloggers del Reino Unido, ganando tres veces los premios en ETO Magazine Awards como “Mejor premio Erótica de Periodismo. Su página web: Cara Sutra. Su twitter: @TheCaraSutra

Venus O’Hara

Se le conoce más como “La Sex Teacher” (La profesora de sexo) de Antena 3. Es del Reino Unido, es actriz, modelo y, por supuesto, escritora. Escribe columnas de sexo para GQ, Playboy y Primera Línea. Como si fuera poco, escribe en el blog Eros de El País, es autora de Deséame como si me odiaras, Inglés para pervertidos y La máscara de Venus. Y claro, tiene su propia página de fetichismo: venusohara.org . Su twitter: @venusohara

Girl on the Net

Escribe sobre sexo hace más de 7 años en su página web, Girl on the Net, y ha publicado dos libros: “How a bad girl fell in love” (cómo una chica mala se enamora) y “My not-so-shameful sex secrets” (Mis no tan vergonzosos secretos sexuales).

Esta chica escribe de forma anónima, y no es menor, en su página puedes encontrar las historias más atrevidas. @girlonthenet

Erika Lust

Es directora de cine para adultos sueca, además de guionista y productora independiente. Si de pornografía feminista se habla, ella es la pionera en este movimiento.

Escribió varios libros, entre los que se encuentra La canción de Nora en 2013. Y también llevó su trabajo hasta netflix: la serie documental Hot Girls Wanted: Turned On, secuela del polémico documental Hot Girls Wanted. Ésta última hizo ruido en el mundo en 2015 porque expuso un nicho pornográfico: porno amateur en Miami.

Su página web: erikalust.com . Su twitter: @erikalust.

Marie A. Rebelle

Es la escritora más destacada y número uno de Holanda, editora del blog Rebel’s Note, que definitivamente es sin censura. Además, fundó en 2012 un foro que reúne actividades que tienen relación con el erotismo, enseñando a través de talleres: EWA Nederland. Su twitter: @RebelsNotes