El caso Próvolo y la defensa de las personas con discapacidad

En medio del receso dictado por el trbunal en el medio del juicio por los abusos sexuales en el Instituto Antonio Próvolo en Luján de Cuyo, el defensor de las personas con discapacidad, Juan Carlos González, aseguró que se realizó un intenso y "minucioso trabajo de investigación para llegar mejor parados".

En diálogo con CNN Radio Mendoza, el funcionario indicó que acompañó el proceso y reveló cuáles son sus expectativas: "hemos llegado a esta instancia esperada mucho después de lo que hubiéramos querido. Pero ha servido para realizar un intenso y minucioso trabajo de investigación desde las querellas como desde la fiscalía".

González agregó que es muy fuerte el trabajo que incluso "desde esta Defensoría venimos haciendo desde las detecciones de víctimas, al asegurarles el acceso a la Justicia, con todos los ajustes razonables que esto ha requerido".

"El acompañamiento de otros derechos vulnerados, participando y controlando a esta mesa intersectorial de enlace con las víctimas. Incluso participación en la promoción de sus derechos como empoderándolos en sus marchas, pedidos de Justicia, cursos de lenguas de señas con sus familiares".

Para finalizar destacó que, "En este marco también señalamos como positiva esta primera determinación que se ha dado de no revictimizar a las personas con discapacidad y no hacerlas declarar nuevamente. Quedamos sometidos a los vaivenes propios de un proceso judicial. No tenemos dudas de que como dicen las personas con discapacidad auditiva habrá luz. Trabajamos en eso y entendemos que la verdad va a triunfar".