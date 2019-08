Tragedia de Tucumán: el ómnibus accidentado no habría tenido el seguro correspondiente

La tragedia del ómnibus de la empresa sanjuanina Destino Cero en Tucumán con jubilados mendocinos sigue teniendo secuelas, esta vez materiales.

Este miércoles los familiares de las víctimas se convocaron y fueron a reclamar a la puerta de la agencia de viajes Merval. Esta empresa fue quien vendió los pasajes a los jubilados, pero como no tiene colectivos propios, los alquila a la mencionada compañía sanjuanina.

El motivo de la manifestación tiene que ver con que, según los mismos familiares, el ómnibus no tendría el seguro correspondiente al día.

Uno de los damnificados en el accidente señaló a la prensa: “Fuimos a la compañía de seguros de la empresa, en sus sucursales local y de la Capital Federal, además los abogados se comunicaron con la compañía de seguros y nos dijeron que no se iban a hacer cargo del siniestro, porque estaba en mora la empresa con el pago de los seguros".

En tanto, otra víctima de la tragedia contó: “Todavía estoy esperando una psicóloga, me dijeron que había una psicóloga que se iba a comunicar conmigo pero me están dando vueltas desde hace 40 días. Ahora voy a buscar una psicóloga particular porque la necesito".

“Desde abril-mayo que no se pagaba la póliza. El colectivo salió y las personas evidentemente se murieron y se accidentaron. Hemos llamado a CNRT (Comisión Nacional de Regulación de Tansporte) tanto de Buenos Aires como de Mendoza y no hemos obtenido respuestas", agregó uno de los pasajeros del colectivo, y continuó: "Con referencia a la CNRT nos confirmaron que no estaba pagada la póliza y no se hacen responsables porque el vehículo no sale desde la terminal de ómnibus”.

En tanto, la hija de Marta Santamaria, fallecida en el accidente, manifestó que “desde el día uno, desde que llegamos a la empresa nadie nos da respuesta. Es una pesadilla. Cada vez está todo más complicado y realmente este duelo que estamos atravesando es insoportable, muy difícil y que aparezcan estas complicaciones a nivel de la empresa y todo es más doloroso".

Por su parte, Roberto Luraschi, abogado de la agencia Merval, explicó: “Lo que se ha podido comunicar es el informe de la CNRT, es un certificado que ellos emiten previo a la salida de cualquier colectivo, uno de esos ítems de habilitación es el seguro de transporte. La póliza estaba emitida 4 o 5 días previos al viaje y el DUT, que es el comunicado de la CNRT, estaba hecho el mismo día o días previos".

“La empresa transportista es Destino Cero, es una empresa de San Juan la cual no hemos tenido comunicación con ellos porque hemos intentado a través de sus abogados o de su titular y no hemos tenido respuestas. Nosotros de asumirla o no, por ley somos responsables, tenemos una responsabilidad solidaria con el transportista por haber contratado y tercerizado un servicio. Lo que nos mantiene tranquilos es que se han cumplido todos los parámetros tanto legales como administrativos que se deben cumplir”, concluyó el abogado de la empresa de viajes.