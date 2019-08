El mendocino Di Santo jugará en el fútbol brasileño

Franco Di Santo fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Atlético Mineiro. El delantero de 30 años destacó una charla con Lucas Pratto y ya firmó contrato con su nuevo club.

El mendocino se encontraba sin club, tras su paso por Rayo Vallecano. El argentino destacó que charló con su amigo Pratto, quien jugó en el equipo brasileño entre 2014 y 2017, para tomar la decisión final.

"Tengo una amistad de mucho tiempo con Lucas. Me habló sobre la grandeza del club y de la hinchada que siempre apoya al equipo. Me ayudó a tomar la decisión. Habló bien de esta institución y por el proyecto y la ambición, no lo pensé mucho", expresó Di Santo en su presentación oficial, tras firmar un vínculo hasta 2020 con opción a renovarlo hasta 2022.

Di Santo vistió las casacas de Audax Italiano (Chile), Chelsea, Blackburn Rovers y Wigan (Inglaterra) y Werder Bremen y Schalke 04 (Alemania), sumando 350 partidos y 60 goles.