Sigue la polémica por el acueducto ganadero de La Paz

Las cuatro mega obras con las que Alfredo Cornejo quiere terminar su gestión tiene en vilo a muchos mendocinos, principalmente a los residentes de La Paz, Rivadavia, Junín, San Martín y Las Heras (debido a que los proyectos se ubicarán en tales departamentos).

En este último período, se trató con insistencia la doble vía Rivadavia - Junín, y hasta los jefes comunales de ambas localidades presentaron un escrito en Diputados para solicitar celeridad en el tratamiento y aprobación de la obra.

Y en este marco, el intendente de La Paz, Diego Guzmán, alzó la voz por el acueducto ganadero. El gobernador ya se había referido a este proyecto, y había indicado que no salía por "mezquindad política", a lo que adhirió el cacique municipal. "Desde lo individual, digo que estoy molesto. Es una obra muy importante para al desarrollo productivo de nuestro departamento. Los productores de la zona también tienen malestar, porque lo ven como vía de desarrollo", expresó en CNN Radio Mendoza.

“En un momento se habló que sería después de las elecciones, justamente eso dice el gobernador que es mezquindad política. Está todo el proyecto presentado, todo listo, falta solamente la aprobación del peronismo que no quiere acompañar el proyecto. Tiene que ver con el marco electoral que estamos viviendo. Pareciera que el desarrollo no tiene nada que ver con esto, por eso, en lo personal, estoy molesto. El Estado no se tiene que paralizar cuando tenemos elecciones”, marcó.

Asimismo, dio su visión sobre lo que significa el acueducto ganadero para La Paz: "Nosotros vivimos en una zona del secano, se mueren muchos animales por falta de agua. Tenemos sobrecargado a todo el departamento, por eso esto les cambia la vida a los productores chiquitos, medianos y grandes. No solamente tiene que ver con el anillo productivo, del que venimos hablando, sino también de mano de obra que se genera para esta obra. Estamos hablando de una traza de 480 kilómetros. La verdad es que tendría mucho impacto en la zona".

Y explicó que se trabajan cuatro anillos del proyecto: Bowen- Canalejas, Monte Comán- La Horqueta, el de Santa Rosa y el de La Paz. "Uno no entiende que cuando se le tuvo que dar acompañamiento al proyecto de Monte Comán – La Horqueta todo el marco político acompañó, porque tiene que ver con el desarrollo. El intendente Félix, que es de San Rafael, benefició a todos los productores de su zona. En este momento no quieren acompañar al proyecto para La Paz", resaltó.

"En un departamento como el nuestro, con la sequía permanente en La Paz, extender el plazo es una locura", aseveró Guzmán y puso al tanto del panorama actual que enfrentan los paceños: “En este momento tenemos mucho problema con el riego. Algo que venimos trabajando es que la parte agrícola vaya de la mano de la ganadería. Hemos comenzado con proyectos, trabajando codo a codo con los productores. La más importante de las actividades en el departamento es la ganadera, por eso la insistencia".