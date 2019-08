ANSES - URGENTE | ¿Por qué no cobraron las pensiones con asignación familiar? (CUNA - NUEVAS FECHAS)

La Administración Nacional de la Seguridad Social no depositó en fecha los haberes correspondientes a julio, sobre personas que cobran una pensión y además una asignación familiar.

Según ANSES, el hecho se produjo por una restructuración del sistema de liquidaciones aunque especialistas en materia de Seguridad Social,

Habitualmente, las Pensiones No Contributivas cobran durante la primera semana del mes, pero en agosto muchos beneficiarios no cobraron. De acuerdo a lo comentado por Marcelo Julien, jefes de la Unidad de Atención Integral (Misiones) de ANSES, todos los beneficiarios de AUH con discapacidad y SUAF se integraron en la Cobertura Única para Niños y Adolescentes (CUNA), situación que variaciones en el calendario de agosto 2019.

En esta nota te comentamos los cambios en las fechas de cobro y la explicación sobre el mensaje "NO EX" que recibieron los afectados a los cambios.

IMPORTANTE: La Cobertura CUNA es un nuevo sistema de liquidaciones que permite agilizar los procesos de pago. Por tal motivo, el "error" es temporal y no tiene ninguna otra trascendencia sobre la gente más que el cambio de fechas.

TABLA DE CONTENIDOS - CAMBIOS AGOSTO EN LA LIQUIDACIÓN SUAF y AUH (discapacidad)

¿Por qué no cobraron las pensiones con asignación familiar?

¿Por qué no puedo ver la liquidación de julio?

¿Qué significa el enunciado "NO EX" o "ERROR DEL SISTEMA"?

¿Qué es CUNA ANSES?

¿Cuándo se normaliza la situación?

Nuevo calendario de cobros

¿Cuándo y cuánto va a cobrar AUH en agosto?

El hecho bien podría considerarse un error ya que los beneficiarios no fueron notificados en forma personalizada. Sin embargo, el inconveniente en la liquidación de los pagos responde a la incorporación de programa CUNA al sistema de liquidaciones ANSES para personas que cobran una Pensión No Contributiva, Asignación Familiar por Hijo o Asignación Universal por Hijo con discapacidad.

Inicialmente las pensiones no contributivas cobran en la primera semana del mes pero en agosto, muchos de los que tienen una Pensión no Contributiva por Invalidez, Pensión no contributiva para madre de 7 hijos y Pensión no contributiva por Vejez, no recibieron sus aportes en las fechas habituales.

Las pensiones no contributivas y Asignaciones Familiares para trabajadores en relación de dependencia se cobran a mes vencido. Por eso, cada vez que un beneficiario incluido en estos grupos necesita conocer lugar, fecha y montos de cobro del mes actual a través de MI ANSES, los interesados consultan durante los primeros días del mes siguiente, en este caso octubre. Lo cierto, es que por las modificaciones explicadas al principio de la nota, muchas personas no pudieron acceder a la información que precisaban.

Por el contrario, las personas que hicieron la consulta online, recibieron una página con la inscripción "NO EX" o "ERROR DE SISTEMA.

En los últimos días muchas personas recibieron dichos enunciados cuando intentaron ver el detalle de liquidación (carga de datos).

Como dijimos antes, como consecuencia de las modificaciones técnicas que se están llevando a cabo, las Asignaciones Familiares para trabajadores en blanco y personas que además cobran una Pensión No Contributiva, no pudieron acceder al último reporte.

"NO EX" o "ERROR DE SISTEMA" significa que la carga de datos todavía no fue realizada.

IMPORTANTE: La falla no representa ningún inconveniente para el beneficiario más que el atraso de algunos pagos, particularmente de aquellos que cobran dos o más prestaciones entre las que se incluyen PNC y SUAF.

Ante todo hay que aclarar que este programa no una nueva prestación ni ayuda. Las siglas C.U.N.A quieren decir "Cobertura Universal de Niñez y Adolescencia". En otras palabras, esta nueva iniciativa forma parte de un sistema que reúne las liquidaciones SUAF, AUH y algunas pensiones con el fin de cometer menos errores en la entrega de haberes y comprobantes.

Fuentes oficiales de ANSES aseguraron a este medio la situación se normalizaría el día lunes 12. En cuanto a los pagos, a continuación te mostramos las nuevas fechas de cobro para los sectores afectados: Pensión No Contributiva, Asignación Familiar y Asignación Universal por Hijo con discapacidad.

A continuación, el nuevo calendario de pagos para los grupos mencionados, tras la incorporación de la Cobertura Cuna.

En agosto, las AUH van a percibir $2.122. Sin embargo, vale la pena recordar que esto representa la 80% del cobro ya que el resto se entrega cuando los beneficiarios presenta la libreta escolar y las vacunas del menor a cargo. En el caso de los chicos con discapacidad van a recibir $6912. Este último pago se paga en las fechas comentadas en el punto anterior.

DNI BANCO CORREO

0 12/08/2019 14/08/2019

1 13/08/2019 15/08/2019

2 14/08/2019 16/08/2019

3 15/08/2019 20/08/2019

4 16/08/2019 21/08/2019

5 20/08/2019 22/08/2019

6 21/08/2019 23/08/2019

7 22/08/2019 23/08/2019

8 23/08/2019 26/08/2019

9 26/08/2019 26/08/2019

INFORME: Orlando Tirapu

