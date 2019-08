Candelaria Tinelli mostró en una foto un íntimo sitio en el que pasa horas

Candelaria, la hija de Marcelo Tinelli que más sacude las redes sociales volvió a sorprender a su comunidad virtual con una llamativa foto de su intimidad.

Lelé, el nombre artístico que usa la hermana de Juana y Micaela dio a conocer una vez más, un particular detalle de su vida diaria. Esta vez nos mostró vía Instagram, el lugar en el que al parecer pasa un buen tiempo (hasta horas) todos los días: su vestidor.

El sitio en el que la famosa de los tatuajes guarda su diversas prendas y calzados, es un lugar “sagrado”. Desde su vestidor, la empresaria que dirige Madness Clothing se prepara para salir a la calle día a día y el acto de elegir la indumentaria para la ocasión es algo que le lleva su tiempo y que tiene su “ritual”.

Cande Tinelli es extremadamente prolija y minuciosa con muchos detalles, sus tatuajes son la prueba más cabal al respecto; sin embargo la imagen que compartió en su cuenta de Instagram da entender lo contrario, ya que justamente se ve que hay un llamativo revuelo en su vestidor pero lejos de ser un problema para ella, parece ser su estilo de vida y que la famosa domina a la perfección, ya que junto a la imagen la acompaño con un texto que dice "Bienvenidx a mi caos".

La imagen no solo nos develó el desorden desde el que ella resurge día a día, onda “ave fénix” sino que además y fiel a su estilo sexy, la ex de Franco Masini se mostró vistiendo un body con transparencias y de color naranja que deja entrever algunos de los tatuajes más íntimos que lleva marcados en su piel la It Girl.

¿Candelaria Tinelli volvió con Luca Bonomi?

Cande Tinelli regresó recientemente de un viaje por Miami en el que se reencontró con quien fue su última pareja, Luca Bonomi. Aparentemente, luego de una sincera charla, se habrían dado una segunda oportunidad.

La relación puede inferirse de una imagen en la que la ve a la celebrity, con poca ropa sobre una cama y en el margen derecho el pie del hombre que le sacó la "privada" y ardiente foto (justamente en Miami).