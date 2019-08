Ayumapp: una aplicación para asistir a personas en situación de calle

"Tengo 17 años e hice una aplicación gratuita para ayudar a la gente en situación de calle", comienza el posteo de Tadeo Donegana, joven de Buenos Aires creyente en la solidaridad a primera vista.

Se trata de Ayumapp, desarrollada con el objetivo de proveer a sus usuarios un mapa interactivo donde puedan añadir y ver marcadores de cualquier parte del mundo, para ayudar a la gente en situación de calle.

La finalidad principal, es que cada vez sean más las personas que se sumen a la red colaborativa, que agreguen marcadores localizando a personas en situación crítica, y así poder ayudar posteriormente a otro usuario a ver ese marcador y vaya a realizar una donación.

"Hace no mucho tiempo, vi en la televisión que un hombre en situación de calle había fallecido en Buenos Aires. No sé por qué esa noticia me llegó y me hizo pensar sobre ese acontecimiento", relató en un video Tadeo.

Al sensibilizarse con la situación, contó que primero indagó para ver si existían tecnologías o aplicaciones que sirvan para ayudar a quienes más lo necesitan, "y no, no había nada. Por eso decidí crear Ayumapp", resumió.

Explica, además, que este puente solidario se puede crear con niños, ancianos, mascotas o personas con discapacidad.

La aplicación está disponible para el sistema Android y se descarga mediante Google Play.