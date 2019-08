IMPORTANTE: Si no cobrás una PNC pero si cobrás una SUAF, el mensaje no ninguna importancia para vos y bien podría considerado como una "falla del sistema"

En otras palabras, el comprobante del pago todavía no está disponible porque los interesados van a cobrar las prestaciones por separado . Por tal motivo, no es necesario preocuparse por nada ya que el mensaje "no ex" responde a cuestiones de mantenimiento completamente normales que nada tienen que ver con la continuidad o cancelación de tu prestación. El mensaje solo aparecerá durante este mes y luego no se volverá a repetir.

Esto significa que, a raíz de los cambios que se están realizando, las Asignaciones Familiares para trabajadores en blanco y personas que además cobran una Pensión No Contributiva, no pueden ver la última liquidación.

Entre ayer y hoy, miles de beneficiarios consultaron la fecha y lugar de cobro y el sistema online les entregó como resultado la inscripción "NO EX".

En esta nota, El Ciudadano te responde a la pregunta más frecuente del día: ¿Qué significa "no ex"? y además te presenta las nuevas fechas de cobro con las recientes modificaciones.

Lo cierto es que muchas de las consultas relacionadas a este ajuste en las liquidaciones generó una gran cantidad de consultas a este medio a raíz de un enunciado (no ex) que les aparece a los beneficiarios cuando quieren consultar la fecha de cobro a través de la página oficial de ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social aclaró dudas de los beneficiarios respecto al enunciado "no ex" que les apareció a todas las personas con una Asignación Familiar o Pensión No Contributiva cuando quisieron conocer el lugar y la fecha de cobro a través de internet. (liquidación SUAF - PNC online).

ANSES LIQUIDACIÓN CUNA | ¿Qué significa "NO EX" y cuáles son los nuevos montos y fechas de cobro AGOSTO 2019?

La Administración Nacional de la Seguridad Social aclaró dudas de los beneficiarios respecto al enunciado "no ex" que les apareció a todas las personas con una Asignación Familiar o Pensión No Contributiva cuando quisieron conocer el lugar y la fecha de cobro a través de internet. (liquidación SUAF - PNC online).Además, recordamos fechas y montos de cobro para AUH, SUAF y PNC correspondientes al mes de agosto

ANSES LIQUIDACIÓN CUNA | ¿Qué significa "NO EX" y cuáles son los nuevos montos y fechas de cobro AGOSTO 2019?