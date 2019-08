El presidente del Santo tucumano se justificó por ver el partido con la barra

El presidente de San Martín de Tucumán, Roberto Sagra, reconoció haber visto parte de un partido amistoso de su club ante Gimnasia y Esgrima de Jujuy con la barra brava de la institución y definió al hecho como algo que sintió "de manera natural".

"Venimos de un descenso y me emocioné con el apoyo de la gente, en un simple partido amistoso. Y decidí ir el segundo tiempo a la tribuna", explicó en declaraciones formuladas a NA.

En diversas imágenes que circulan por redes sociales, se puede ver a Sagra subido al paravalanchas junto a los hinchas del Santo.

"No sabía que me estaban filmando. Lo que hice fue porque lo sentí, se dio de manera natural. Entré solo a la tribuna, incluso en la misma también estaba la hinchada de Gimnasia de Jujuy. Me emocionó lo de la gente y canté como uno más", dijo el presidente.

En el amistoso, que sirve como preparatorio para la Primera Nacional, San Martín venció 2 a 1 al Lobo jujeño con tantos de Ramiro Costa.

Dirigido por la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, el elenco tucumano debutará ante Almagro, en José Ingenieros, el fin de semana siguiente a las elecciones PASO, en un partido válido por la Zona B.

San Martín, que entre otros refuerzos sumó a Juan Pichi Mercier, buscará retornar a la máxima categoría del fútbol argentino.

El formato de la competencia será con dos zonas de 16 equipos, cuyos ganadores disputarán una final entre sí para lograr el primer ascenso a la Superliga.

Por su parte, el perdedor jugará el Reducido, al cual se clasificarán del segundo al cuarto de cada zona y se irán eliminando hasta que queden dos y el ganador de ese duelo obtenga el segundo boleto a la máxima categoría.