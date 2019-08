De Rossi: "Me mueve la pasión por este club"

El volante italiano Daniele De Rossi, uno de los cuatro refuerzos que trajo Boca Juniors hasta ahora, reconoció que la institución le "permitirá jugar a excelente nivel de la manera que me gusta".

En un adelanto de entrevista brindado a los canales oficiales de la institución, respondió por qué aceptó el reto de venir al país.

"¿Por qué no?. Es un club grande, que quiere ganar, hacer las cosas como se debe y de buena forma. Me mueve la pasión por este club desde que era pequeño, me mueve la motivación del fútbol y la pasión que siento cuando juego al fútbol a nivel serio y este es un club que me permitirá jugar a excelente nivel y de la manera que me gusta", afirmó el italiano.

El mediocampista se entrenó durante este lunes en el predio de Casa Amarilla, en busca de su puesta a punto a diez días de incorporarse a Boca, con la idea de estar a disposición del técnico Gustavo Alfaro para el partido ante Almagro por la Copa Argentina, a jugarse el 13 de agosto.

De Rossi practicó en el complejo Pedro Pompilio y solo estuvo acompañado por el defensor Lisandro López y el extremo colombiano Sebastián Villa, quienes se recuperan de lesiones que no les permitieron jugar los últimos partidos del Xeneize.

El plantel de Boca tendrá dos días libres, tras el triunfo de anoche por 2-0 ante Patronato en Paraná.