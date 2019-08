Netflix dio por finalizada su exitosa serie 'The OA'

Que Netflix decida dejar de trabajar en una serie no es nada extraño. Por lo general, cuando los inversores del gigante on demand perciben que una producción no gusta demasiado en el público, dejan de ponerle plata; pero lo llamativo es que ahora Netflix decidió finalizar una de sus series más exitosas: The OA.

Según anunciaron, la tira de ciencia ficción no tendrá una tercera temporada y concluirá con los 16 capítulos que se pueden ver en la plataforma. "Estamos increíblemente orgullosos de los fascinantes 16 capítulos de The OA. Estamos agradecidos con Brit y Zal (creadoras de The OA) por compartir su audaz visión y por realizarla a través de su increíble arte. Esperamos trabajar con ellos nuevamente en el futuro, en esta y quizás en muchas otras dimensiones", dijo Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original de Netflix.

Quizás, no fue un tema económico lo que pesó en este caso y Netflix, junto a los directores de la serie, consideraron que ya no había más nada que contar.

¿De qué trata The OA?

Una mujer ciega (interpretada por Brit Marling) que desapareció hace siete años solo regresa repentinamente con la vista restaurada y decide reclutar a un pequeño equipo para ayudar a rescatar a otras personas que han desaparecido abriendo un portal a otra dimensión.