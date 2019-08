Romina Del Plá: "Lo que entró, salió por la otra ventanilla para garantizar la fuga de capitales"

La proximidad de las elecciones primarias del 11 de agosto, agudiza los tiempos de campaña y los precandidatos llevan sus interminables recorridas a todo el país. En este contexto se dio la visita a la provincia de la diputada nacional, líder sindical y precandidata a vicepresidente del FIT Unidad, acompañando en la formula al también diputado Nicolás Del Caño, Romina Del Plá.

Del Plá viene de una familia de militantes, su madre y su padre (este último secuestrado en la dictadura) y también su tío fueron espejos para que Romina viera a la lucha por las minorías como su hábitat natural. Militando desde la secundaria, luego como docente, (es desde 2013 Secretaria General de la seccional La Matanza) y desde 1985 acompañando al Partido Obrero.

La precandidata se mostró feliz de estar recorriendo las provincias y no perdió un segundo en señalar que: "Están denunciando los alcances de la reforma laboral que quiere implementar. Es un raclamo del FMI y de las patronales pero las dos formulas tanto, Macri-Pichetto como Fernández-Fernández ya han planteado que van avanzar en esa dirección".

Mira la entrevista completa acá:

La docente recordó que al momento de la entrevista se cumplía un año "del asesinato de Sandra y Ruben, le decimos asesinato por que no fue un accidente" (víctimas de la explosión de una en Moreno). Luego agregó: "por lo tanto (Maria Eugenia) Vidal y (Gabriel) Sánchez Zinny -director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires- deberían estar en el banquillo de los acusados mientras la causa solo tiene imputado al gasista que ni quiera es matriculado". También recordó que están reclamando la apertura de la causa de Santiago Maldonado.

El Fondo:

El eje de campaña gira en torno a no pagarle al Fondo Monetario Internacional, a lo que Del Plá argumentó: "El problema es como hacemos si seguimos pagando" y redoblo "por qué deberíamos pagar una deuda contraída a espaldas de la población, a espaldas del congreso y lo más importante es que a sido contraída para garantizar el cobro de los especuladores que tienen los bonos de una deuda completamente cuestionable. Por lo tanto no ha sido un préstamo para palear la pobreza, no ha venido a resolver la situación de los jubilados que cobran la mínima. El punto central es que lo que entró, salió por la otra ventanilla para garantizar la fuga de capitales de bancos amigos del Fondo y del gobierno" sentenció la precandidata a vicepresidente.

En la jugosa charla, Romina Del Pla, dijo que: "Alberto Fernández es un candidato de los mercados", además de las medidas que tomarían desde su frente que "no son inocuas, pero si las que hay que tomar"

Mendoza:

"Conversando con Victor Da Vila, Soledad Sosa con los compañeros de Mendoza, nos cuentan que hay un aumento de la desocupación, la dificultad de los trabajores rurales, el ítem Aula, la persecución judicial a los docentes un cuadro muy complejo".