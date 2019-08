En una nueva edición del Superclásico, de los tres que disputarán este semestre, River y Boca volverán a verse las caras mañana por la quinta fecha de la Superliga, teniendo como horizonte la semifinal de la Copa Libertadores.

El partido se disputará desde las 17.00 horas, en el estadio "Antonio V. Liberti", con el arbitraje de Fernando Rapallini, televisación de TNT Sports y un operativo policial con más de 1.000 policías.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-31-16-13-19-un-piloto-frances-perdio-la-vida-en-un-impactante-accidente

Boca llegará al "Monumental" como uno de los punteros del certamen, con 10 puntos, luego de tres victorias y un empate, mientras que River acumula 7 unidades, luego de perder la fecha anterior con Talleres de Córdoba.

Este primer duelo de una seguidilla de Superclásicos del semestre, serviría en parte como muestra de lo que puede venir en las semifinales de la Libertadores que se disputarán en octubre próximo.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-31-11-20-58-argentina-aplasto-a-corea-del-sur-en-su-debut-en-el-mundial-de-basquet

El duelo entre los clásicos rivales tendrá un nuevo capítulo, teniendo en cuenta que la última vez que se enfrentaron fue en Madrid, el 9 de diciembre de 2018, por la final de la Copa Libertadores, que se adjudicó el equipo "millonario".

Mirá acá las probables formaciones de Boca y River para el Superclásico.

¿Cómo ver el Superclásico de Boca vs River gratis por internet?

Muchos hinchas no disponen del "pack fútbol" para verlo por televisión, ya que este es pago y no todos pueden abonarlo o no están dispuestos a hacerlo cada mes. El Ciudadano te recomienda una opción para que puedas disfrutar del River vs Boca, viéndolo por internet, gratis y si encima disponés de un cable HDMI, podés conectar tu PC al televisor, para verlo mucho más cómodo.

El sitio web recomendado para que puedas verlo es: https://www.apurogol.net/esp/

Muchos páginas en las que supuestamente se puede ver el partido, terminan siendo un engaño o te redireccionan hacia alguna pagina inapropiada, por eso te recomendamos que si lo vas a ver desde el link que te dejamos más arriba, apliques los siguientes pasos: