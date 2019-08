ROAD TO INDY | Juncos Racing (ARG) obtuvo doble pole en Estados Unidos

Portland International Raceway - Oregon/ El conjunto argentino de automovilismo Juncos Racing, avanza a paso firme en el Indy Ligths, la categoría donde compiten las promesas que esperan un lugar en la IndyCar Series.

Hace instantes la buena noticia llegó desde los Estados Unidos: el único equipo extranjero de la competencia, obtuvo la pole position de la mano de Rinus Veekay, un holandés de 18 años quien, a bordo de un Dallara IL-15, alcanzó la cima de la tabla marcando 1 minuto, 03995 segundos en su vuelta más rápida dentro del Portland International Raceway. De esta forma, Veekay quedó a 51 puntos del primer lugar en la tabla general.

Con este resultado, el equipo de Ricardo Juncos, obtuvo su cuarta pole del 2019, superando así al rival dirécto, Oliver Askew (Andretti Autosport) que quedó de 0,1196 segundos por detrás de Veekay.

"Es increíble", dijo VeeKay. "Ha sido una segunda parte bastante difícil y estar aquí y tener la pole nos llena de alegría. Es mi tercera pole de tres carreras en es este lugar. No lo puedo creer" dijo el piloto dennostando alegría en su rostros. "Solo quiero agradecer a Juncos Racing por darme un gran auto para la segunda parte de la calificación. Teníamos un auto desequilibrado al comienzo de la sesión e hicimos el cambio perfecto. Todo funcionó ". agregó.

El tercer lugar quedó para Robert Megennis (No. 27 Andretti Autosport) y el cuarto también se lo quedó Juncos Racing con Dalton Kellett (No. 67) quien pudo concretar una destacada carrera en el Road to Indy.

Indy Pro 2000: Juncos Racing obtuvo el primer lugar de la mano de Sting Ray Robb

Esta mañana, Sting Ray Robb se quedó con la práctica de apertura al obtener la pole position en la Indy Pro 2000.

El piloto del No. 2 del equipo argentino Juncos Racing, concretó la mejor vuelta a bordo de un Tatuus PM-18 marcando 1: 06.475 segundos (106.362 mph) dejando atrás a Kyle Kirkwood (No. 28 RP Motorsport Racing) quien quedó a 0.0671 segundos.

"Creo que la vuelta fue realmente fuerte", dijo Robb. "Ayer las pruebas fueron buenas, fuimos primero, segundos y primeros (a lo largo de las tres sesiones), y luego esta mañana en la práctica fuimos los primeros. Es muy bueno que nos aferramos a eso pero ahora nos vamos a centrar en (la segunda ronda de calificación) y, con un poco de suerte, vamos a hacer obtener los mismos resultados.

El líder del campeonato, Rasmus Lindh (No. 10 Juncos Racing), lucho por encontrar su ritmo dentrode la pista, pero no tuvo el despliegue de otras carreras y hoy deberá arrancar desde la séptima posición.

La bandera verde para el paso intermedio del Road to Indy será hoy a las 18:25 y se transmitirá en vivo por racecontrol.indycar.com. Las calificaciones para la segunda carrera se está corriendo en estos instantes.

Ampliaremos.