Guillermo Carmona, diputado nacional por Mendoza de Unidad Ciudadana y presidente del PJ mendocino, aprovechó el aire de CNN Radio Mendoza para emitir una dura respuesta ante los dichos últimos de Cornejo.

El gobernador comparó la situación que se vivía durante la administración de Francisco Paco Pérez con la situación actual de Chubut. Al respecto, el diputado señaló: “No puedo soslayar encuadrar estas referencias de Cornejo a lo que está pasando en el país. Argentina ha entrado en un default selectivo, un incumplimiento de parte del Estado donde sus obligaciones con una parte importante de acreedores”, y reflexionó: “Es catastrófico porque agrava la situación de los sectores populares, los sectores medios, los trabajadores y trabajadoras”.

En su charla con el programa En la mira, agregó: “Ayer el gobernador salía diciendo miren lo que pasa en Chubut eso es lo que pasaba en Mendoza. Yo lo desafío al gobernador a que mire lo que está pasando en Argentina con su gobierno, con el gobierno del cual la UCR que él conduce a nivel nacional es socio y parte”.

Para Carmona, “las apreciaciones del gobernador deben llevarnos a pedirle explicaciones de lo que está pasando en Mendoza, él quiere que hablemos de Chubut. En Mendoza se ha quintuplicado la deuda desde que Cornejo es gobernador. Hay una situación contenida, pero resulta preocupante la parálisis económica de los sectores de la producción, la creciente pauperización de la población que lleva a amplios sectores tengan problemas para adquirir lo necesario para alimentarse. El gobernador nos dice algo idílico de que todo está bien. Es preocupante la actitud del gobernador, nosotros queremos señalar que es necesario que el gobernador tome recaudos porque es imposible que esta crisis no afecte, siga afectando y agrave la situación en Mendoza. No vaya a ser que esto termine por tomarnos por sorpresa en cuanto a los impactos de la crisis. Mendoza no está exenta de los problemas de incumplimiento de pagos del Gobierno nacional”.

Pese a estas declaraciones, el dirigente no aclaró si presentará, a través de algún mecanismo institucional, algún pedido de informes o de interpelación.

Concluyó sus reclamos al gobernador señalando: “Además, el gobernador ayer hizo referencia a que la provincia tiene ahorros en dólares. Yo quiero que nos expliquen de qué se trata y por qué no han sido afectados al pago de la deuda en dólares. Nos está dejando un endeudamiento en dólares que hace insostenible el Gobierno que sigue”.

En otra parte del diálogo, se refirió a la situación, nacional, opinando: “Fernández ha dicho claramente que las responsabilidades del Gobierno hasta el 10 de diciembre son del presidente Macri. Alberto Fernández no puede tomar decisiones que le corresponden al presidente actual, aun cuando hay altas chances de que lo suceda. Por lo tanto, los dichos tienen que acompañar esa actitud. Lo fundamental, es decir que el Gobierno tiene que asumir los problemas, nosotros vamos a tener actitud cooperativa, pero no vamos a avalar las decisiones del Gobierno que impliquen pasos que afecten a la población argentina”.

Concluyó señalando: “Alberto Fernández ha mostrado una actitud colaborativa pero también ha dejado muy claro que no avalará las medidas que impliquen agravamiento de las condiciones para la población en general”.