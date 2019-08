¿Se traslada el feriado del sábado 17 de agosto?

El 17 de agosto de 1850, el general José de San Martín fallecía en Boulogne-sur Mer, Francia. Por eso, el próximo 17 es feriado nacional en Argentina y, aunque este año cae sábado, según la legislación vigente, no es trasladable.

Sin embargo, habrá fin de semana largo porque se declaró el lunes 19 de agosto como día no laborable con fines turísticos.

Vale aclarar que no se trata de un feriado, ya que el día no laboral es opcional del empleador si quiere otorgárselo o no a sus empleados.

“En los días feriados nacionales rigen las mismas normas legales que sobre el descanso dominical”, señala la norma, y añade: “En caso de ser trabajado se recompensará con un 100 por ciento más la remuneración habitual”.

En los días no laborables “el trabajo será optativo para el empleador”, expresa la norma, salvo en la administración pública nacional, provincial y municipal, que no trabajarán el lunes 19.