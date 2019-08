Aumentan las prepagas en septiembre, octubre y noviembre

Al aumento ya anunciado del 6% en septiembre, las empresas de medicina prepaga le suman un nuevo incremento del 8%, dividido entre octubre y noviembre.

Si bien todavía no se publica en el Boletín Oficial, algunas mutuales ya comenzaron a dar aviso a sus afiliados por correo electrónico. Estiman que esta semana se emitirá la resolución avalada por el Gobierno, que ajustan los planes un 4% en octubre y otro 4% en noviembre.

“El Gobierno ya dio el OK. Es un aumento que había sido acordado antes de las elecciones, para compensar el aumento de costos correspondiente a la paritaria del sector”, aseguraron a Clarín una de las mayores prepagas del país.

En la Superintendencia de Servicios de Salud, en tanto, se limitaron a decir que “por ahora no hay nada autorizado”, pero no se animaron a asegurar que las cuotas no tendrán cambios.

Teniendo en cuenta los incrementos proyectados para septiembre, octubre y noviembre, las cuotas acumulan un avance del 44,7% en lo que va del año, y del 57% respecto de lo que valían 12 meses atrás.