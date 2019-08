Vecinos disfrutan la renovada calle Lisandro Moyano

Más luz, más orden y más funcionalidad ya se aprecia en una calle muy significativa para Las Heras, Lisandro Moyano, una arteria que reúne una actividad comercial destacada y que es acceso a tradicionales barrios del distrito El Zapallar. Por todo ello es que la Municipalidad respondió el pedido de los vecinos y puso en marcha importantes obras para remodelarla a lo largo de 830 metros -desde Ingeniero Balloffet a Manuel A. Sáez-.

Así, esta tarde miércoles a las 19 horas, desde la esquina de Callao hacia Pascual Segura, el jefe comunal Daniel Orozco y numerosos vecinos de calle Lisandro Moyano y las zonas aledañas, recorrieron los avances de las obras que la comuna lleva adelante desde fines de abril.

“La felicidad que he visto hoy en los vecinos es lo más importante. Esta obra es emblemática no sólo con los trabajos de cloacas que se realizaron aquí, sino también con la pavimentación y las veredas por donde transitan. Ellos me decían que hoy es un lugar para vivir, para caminar, con las luminarias Led se le cambió la cara a la calle. Este es nuestro objetivo, seguir cambiando el departamento con hechos, como las obras de calle Dr. Moreno, San Martín, calle Dorrego, Independencia, los espacios verdes del departamento. Esto es lo que quiere el vecino, lo que hoy me ha transmitido acá, y a ellos nos debemos”, afirmó Daniel Orozco, mientras hacía una pausa en la caminata por Lisandro Moyano al ser rodeado por los vecinos que salían de sus viviendas y esperaban su turno para saludarlo.

La calle Lisandro Moyano ya luce la reconstrucción avanzada de varias veredas de la arteria, en total son 1.520 metros lineales, realizados con hormigón estampado de 12 centímetros. También se mejoró el boulevard existente con adoquines intertrabados y rampas, se repararon cunetas, cordones y banquinas, se colocaron 3000 m2 de contrapiso con piedra bola para enmarcar el arbolado y se realizaron notables mejoras en la iluminación con el recambio de los artefactos antiguos por Led, la colocación de nuevas torres y brazos pescantes tanto a la calle como hacia la vereda, en un total de 120.

“Mirá qué espectacular está la luz acá, parece de día. Mi familia tiene comercio en esta esquina desde hace casi 60 años. Está todo a la vista lo que se ha hecho, cómo ha cambiado la zona. Para mí es fantástica la obra, no sólo le da valor al local sino que también la gente puede transitar mejor en estas veredas, la verdad que en tan poco tiempo se ha hecho muchísimo. Estoy muy agradecido", remarcó Mariano Torres, quien además de tener un comercio en la esquina de Lisandro Moyano y Pascual Segura, vive allí desde que nació.

Del mismo modo se expresó otra vecina y comerciante de la zona, Carina Cornejo, quien invitó al intendente Orozco a ingresar a su negocio y le dijo: “Le agradezco por estas mejoras, porque la vida que le ha dado a esta calle es única. Como comerciante y vecina, siento que nos ha beneficiado mucho, las luces, las veredas, están hermosas. Por eso la gente está saliendo afuera para hablarle y agradecerle”, resumió.

Está previsto que la obra finalice completamente a fines de octubre, sumando a las mejoras nuevo mobiliario urbano, paradores de ómnibus, reposición de forestales, luminaria completa, logrando importantes avances en el ingreso al departamento a través de la conectividad y el orden, además de mayor funcionalidad y seguridad en veredas y toda la zona.