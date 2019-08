GIRSU: de no aprobarse el proyecto, el crédito del BID será usado por otra provincia

Tras una nueva exposición del gobernador Alfredo Cornejo para que la Legislatura trate la autorización del financiamiento de la planta para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), se podría abrir otra fuerte disputa entre el oficialismo y la oposición en ese ámbito.

Si bien todavía no es evidente el cruce –por lo menos en esta semana, donde senadores y diputados tuvieron sesiones calmas y muy exprés– la discusión se ha dado afuera del edificio parlamentario. Allí, intendentes del Valle de Uco hicieron una fuerte embestida sobre la oposición, haciéndolos “responsables de perder un financiamiento que tiene muchos años de gestión, con un verdadero concepto de políticas de Estado, que va más allá de cualquier ideología”, como los jefes comunales aseguran.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-28-21-9-57-mendoza-aprobo-el-proyecto-de-adhesion-a-la-ley-micaela

Por su parte, la oposición, en este tema se puso esquiva para responder a la prensa. Salvo algunas excepciones, que reafirmaron el acuerdo entre el oficialismo y la oposición para tratarlo después de haberse autorizado el financiamiento para la Ruta 82.

La novedad en ese sentido es que no se acordó una fecha o si será después de las elecciones de este año. Esto echó por tierra la versión de algunos legisladores de Unidad Ciudadana que afirmaban que se acordó tratarlo después de las elecciones.

La posición de Tupungato

El Ciudadano habló brevemente con el intendente de Tupungato, Gustavo Soto, quien dejó una reunión de gabinete de su municipio para expresar que “si el gobernador ha tenido que salir a pedir razonabilidad, es porque hay irracionalidad en el no tratamiento de un proyecto tan necesario y tan al alcance de la mano que tiene el Gran Mendoza, y fundamentalmente el Valle de Uco”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-28-20-33-4-tras-las-elecciones-municipales-el-lunes-habra-clases-con-normalidad

Al consultarle sobre el tiempo de gestión del préstamo, explicó: “Nosotros venimos trabajando el tratamiento de los residuos sólidos urbanos desde hace dos décadas. Ahora nos falta esa planta, cuyo financiamiento debe tratar la Legislatura”.

Y agregó que “se debe entender que estamos a punto de perder la posibilidad de financiamiento para algo que a los tres departamento del Valle de Uco nos permita eliminar de ahora y para siempre el destino final de los residuos, con todo lo que implica eliminar los basurales a cielo abierto. Ese préstamo lo conseguimos los tres intendentes de aquí (del Valle de Uco), con tasas muy ventajosas, con años de gracia y un importante tiempo para devolverlo”, consideró.

El PJ “acordó para después”

Infructuosa fue la gestión para El Ciudadano para dialogar con legisladores de Unidad Ciudadana, hoy transformados en voceros oficiales de la oposición.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-28-17-26-40-llega-la-campana-de-deteccion-temprana-de-las-espondiloartritis-a-mendoza

Pero sí lo hizo la diputada provincial Carina Segovia (PJ), quien respondió: “Hicimos un acuerdo entre nosotros (PJ) y las autoridades del bloque radical. Inclusive, ese acuerdo fue consultado con el gobernador Alfredo Cornejo. Ahí nos pusimos de acuerdo para tratar la obra más urgente, de las cuatro que había enviado el Ejecutivo, sobre la que se tenía documentación y mayor información”.

“En lo otro en que nos pusimos de acuerdo –agregó- fue pasar para después el resto de las obras que no tenían completa su documentación. Por lo tanto no ha sido una decisión ni una negación del peronismo, fue un acuerdo entre partes. En donde, reitero, se priorizó una obra que estaba en condiciones de ser tratada y aprobada, como efectivamente ocurrió”.

Acerca de la negativa y el argumento opositor, Segovia se defendió expresando: “Según tenemos entendido, y esto hay que aclararlo, la provincia ya había perdido un financiamiento mucho más conveniente para Mendoza que el que ahora se pretende que nosotros autoricemos para que acceda”. Además, el financiamiento que están reclamando es en dólares, algo que con la inestabilidad que hay en el mercado, pensar que hay que seguir endeudando a la provincia es muy poco responsable por parte de los funcionarios del Poder Ejecutivo”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-28-13-25-22--como-se-mide-el-alcohol-en-sangre-y-cuales-son-las-penas

Finalmente, la legisladora contradijo lo expresado por otros diputados sobre el momento de volver a tratar el financiamiento: “No, no habíamos fijado que sea después de las elecciones. Nosotros solo hablamos para más adelante, sin ningún momento en especial. Solo expresamos que sería más adelante, cuando existieran las condiciones en papeles, con toda la información necesaria. Pero también en la estabilidad cambiaria, porque ya en ese momento decíamos que no era la oportunidad para que Mendoza se endeudara en dólares”.

El “capricho” del PJ “perjudica” al Valle de Uco

Por su parte, el intendente de San Carlos, Jorge Difonso, tomó una enérgica posición, que expuso diciendo: “La verdad es que los intendentes del Valle de Uco nos sentimos perjudicados por este capricho del Partido Justicialista de no tratar la autorización de financiamiento. Este es un proyecto que va más allá de cualquier partido y de cualquier campaña política”.

Y explicó que “se viene trabajando desde hace muchos años y (el proyecto) ha pasado todas las etapas que exigía del BID. Se rindieron exámenes, se presentaron dictámenes técnicos y se superaron instancias. Todo lo cual nos posicionó mucho mejor que otras provincias que estaban detrás de lo mismo”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-28-12-45-6-habilitaron-el-uso-de-la-licencia-de-conducir-digital-en-mendoza

Acerca de qué pasaría si no se aprueba el financiamiento, Difonso respondió tajante: “Le puedo asegurar que si Mendoza no lo toma, por la picardía que están produciendo en la Legislatura, lo harían las provincias de Rio Negro o Santiago del Estero. Tienen ciudades, como San Carlos de Bariloche o Las Termas de Río Hondo, que están cerca del estado del trámite que logró alcanzar Mendoza”.

“La Legislatura solo debe abocarse a refrendar el trabajo que se ha hecho durante años con técnicos y un sinnúmero de gestiones ante la sede del BID en Buenos Aires. Incluso a nivel internacional, para aprobar las normas de calidad, impactos ambientales y otras exigencias que San Carlos, Tunuyán y Tupungato tuvimos que cumplir”, agregó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-28-7-41-50-taxistas-y-remiseros-denuncian-estar-en-camino-a-desaparecer-por-la-crisis

Al concluir sus declaraciones el jefe comunal aseguró que “lamentablemente en el tratamiento del financiamiento está tallando la especulación política del bloque del PJ para no aprobarlo. Esto es una picardía que muestra lo peor de la política en nuestra provincia”.