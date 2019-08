Stolbizer: "Macri prometió una cosa y termino siendo igual que los anteriores"

La líder del partido GEN, Margarita Stolbizer, sostuvo hoy que al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, lo escucha "sensato" pero aclaró que "no le cree demasiado".

La dirigente que participa de la coalición opositora Consenso Federal tomó distancia de las acusaciones que un sector del oficialismo descarga sobre el ex jefe de Gabinete, a quien acusan de echar nafta al fuego en medio de la actual situación económica.

"Tengo muchas diferencias con Alberto Fernández, pero no puedo decir que el hombre esté crispando la economía argentina", opinó.

En diálogo con los medios Stolbizer dijo que "pese a venir a haciendo mal las cosas, el Gobierno ganó las elecciones de 2017 y se subió a la soberbia de los ganadores".

"Macri prometió una cosa y termino siendo igual que los anteriores", lanzó.

La ex diputada nacional se mostró escéptica respecto a las elecciones al señalar que "el problema es que cualquiera que gane, no está dispuesto a hablar con el otro".

No obstante, dejó un mensaje de optimismo al indicar que es posible salir de la crisis. "Salimos de muchas crisis, no pienso que la que vivimos es la peor de todas, lo que viene, no en lo inmediato, debería ser mejor", concluyó.