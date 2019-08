Mendoza es sede de la 86ª Asamblea Plenaria del Consejo Federal de Seguridad Vial, que reúne a los principales representantes de esta materia a nivel nacional y provincial. La asamblea se realiza cada tres meses, en el período comprendido de marzo a diciembre de cada año.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial publicó a fines de 2018 el mapa interactivo que resume los datos y estadísticas de todo el país. Este muestra el uso de los elementos de seguridad, la cantidad de siniestros y las zonas de mayor siniestralidad. Allí Mendoza es una de las provincias con mejor tasa de prevención, especialmente en el uso de cinturones de seguridad, los sistemas de retención infantil (SRI) y casco en motos.

“Las muertes por accidentes en jóvenes son mucho más altas que los homicidios en los lugares más violentos. Nuestro modelo de desarrollo tiene facciones de la sociedad que niega realidades objetivas”, expresó el gobernador Alfredo Cornejo durante su discurso.

Explicó, además, que son varios los factores que se necesitan “para tener buenas carreteras. Tenemos que tener una buena estabilidad institucional, estar conectados al mundo, contar con estabilidad macroeconómica, un altísimo nivel de consenso y una deliberación honesta intelectualmente. Que no solo digamos para afuera lo que es políticamente correcto mientras que en las reuniones seamos crudos en los diagnósticos”.

Señaló que trajo esta reflexión, a modo de ejemplo, “porque el presidente del Consejo nos invita a mirar mucho más allá en el trabajo que tenemos en las provincias. Lo que hace diferente al trabajo que realiza cada provincia es la gestión de los recursos que manejamos. Podemos cambiar diez veces las leyes, pero si no tenemos policías en las calles de nada sirve”.

En este sentido, el mandatario se refirió al caso de Mendoza al detallar que “hace cuatro años atrás no teníamos ni alcoholímetros. Entonces ¿para qué servía la ley si no teníamos el equipamiento? Cuando llegamos los policías no tenían móviles en condiciones, no había identificadores de patentes, los radares no existían (había uno solo que no estaba homologado)”.

"De a poco todos los datos van en baja, a pesar de que el parque automotor aumenta, pero eso es porque estamos gestionando mejor los recursos”, aseguró Cornejo.

El balance de los oradores

“En nuestro país hay provincias con alcohol cero y otras que han endurecido las penas como Mendoza. Necesitamos control, sanción y sobre todo educación y eso debe comenzar en la casa. Por otro lado, los empresarios nocturnos tienen mucha responsabilidad en los siniestros viales que ocurren”, manifestó el presidente del Consejo Federal, Benjamín Nieva.

En tanto, el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial, Hugo Fiorens sostuvo que “el trabajo ha sido arduo, tenemos mucho más por hacer. Esa es nuestra misión, seguir creciendo en materia de prevención. A pesar del incremento del parque automotor en la provincia, hemos tenido una reducción del 20% en la cantidad de muertes por accidentes viales”.

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Carlos Pérez, manifestó que “cuando nosotros llegamos a la gestión, Mendoza tenía una licencia de conducir provincial y luego se sumó a la nacional. Esto muestra que Mendoza tiene políticas de estado y la seguridad vial en esta provincia se ha tomado en serio y de forma prioritaria. Hoy tenemos 100 fallecidos menos que en años anteriores, es decir que esta política de Estado ha dado buenos resultados”.

Acerca del Consejo Federal

El Consejo Federal es un organismo interjurisdiccional de concertación y acuerdo para la elaboración de políticas de seguridad vial. También es el encargado de promover la armonización de programas y acciones de prevención por parte de todos los integrantes que lo conforman.

“Este es un espacio que reúne el compromiso de las provincias por cambiar la realidad vial actual en la Argentina. Es importante encontrar el consenso para que todas las jurisdicciones trabajen de la misma manera en materia de seguridad vial. Esto lleva tiempo, pero hay que fundar las bases para que se conviertan en el futuro en una política de Estado para todos los argentinos”, señaló Fiorens.

La importancia del Consejo

Algunas de las funciones más relevantes del consejo son las de proponer políticas de prevención de accidentes; aconsejar medidas de interés general según los fines de la ley; alentar y desarrollar la educación vial; organizar cursos y seminarios para la capacitación de técnicos y funcionarios; instrumentar el intercambio de técnicos entre la Nación, las provincias y las municipalidades; promover la creación de organismos provinciales, multidisciplinarios de coordinación en la materia, dando participación a la actividad privada.

También tiene el rol de fomentar y desarrollar la investigación accidentológica, promoviendo la implementación de las medidas que resulten de sus conclusiones; actualizar permanentemente el Código Uniforme de Señalización y controlar su aplicación; propender a la jerarquización de las áreas de tránsito y seguridad vial en todo el territorio nacional.