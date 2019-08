Ed Sheeran anunció su retiro de la música

Ed Sheeran sorprendió a todos sus seguidores con un anuncio agridulce. El músico británico cerró el pasado lunes su gira Divide con el que llegó a tocar para más de 9 millones de personas alrededor del mundo.

Y fue justamente en su último concierto, que Ed Sheeran decidió comunicar que se mantendría alejado de la música por varios meses. “Como ya saben o no, he estado con el tour de Divide durante dos años y este es el último día de todo esto. Hay algo muy agridulce en todo esto”, le dijo a su público de Ipswich, Inglaterra, indicó The Sun. Y agregó: “Me encanta que estén acá y que estemos terminando en Ipswich. Esta será mi última actuación durante 18 meses, probablemente”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-28-12-37-3--confirmado-los-backstreet-boys-regresan-a-la-argentina

Además, reflexionó sobre lo que para él representó el tour: “Hemos tocado alrededor de todo el mundo. Glastonbury, Wembley Stadium. Todo esos maravillosos recintos, América, New Zealand, Australia, Asia, Sud América—ha sido una locura. Antes de salir me han dicho que para el final de la gira habré tocado delante de nueve millones de personas en todo el mundo. Es el mayor tour de la historia”.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2019-8-27-18-45-25-netflix-llevara-al-cine-a-the-irishman-de-martin-scorsese

"Suena raro pero ha sido un tour muy largo. Gracias a todos los que me han dado la oportunidad. Esta es mi última canción. Escribí esto cuando tenía 15 años. Os veo en unos cuantos años. Gracias”, finalizó.