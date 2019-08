Preocupación por el hallazgo de un cadáver en la cisterna de una escuela

Desde el lunes, en la escuela 4007 Miguel Amado Pouget -ubicada en la calle Profesor Mathus, de Guaymallén- se encontraban suspendidas las clases. El motivo era la falta de agua potable.

El pasado sábado, un sereno de la institución encontró un cadáver en una cisterna que se encuentra en la parte trasera del colegio. El cuerpo correspondía a un hombre de 39 años, que era buscado desde el jueves.

A raíz del hallazgo, realizaron la limpieza correspondiente en el tanque, por lo que procedieron a interrumpir el dictado de clases. Cabe destacar que la cisterna no pertenece a la escuela, sino que está en un terreno baldío detrás de la misma, pero sí la abastece de agua.

Y este miércoles, el supervisor de la escuela, Alberto Alessandra comunicó que "las tareas se terminaron ayer en la tarde, con la desgraciada suerte que al largar el agua se rompió una válvula del caño maestro y volvimos a quedarnos sin agua. Esa es la situación por la que hoy (miércoles) las clases continúan suspendidas hasta el mediodía que se terminen las tareas de reparación”.

Ante la pregunta de si los alumnos bebieron el agua infectada el viernes, respondió: “En primer lugar, no sabemos cuando esa persona puede haber hecho lo que hizo, es una información que deben pedir en la Justicia, pero lamentablemente nosotros no podríamos decir si eso fue así o no. De todas maneras a la salida de esa cisterna hay una planta de clorado que estaría desinfectando esa agua".

El comunicado de la escuela

Por su parte, desde la institución comunicaron el martes que se prevé que en el transcurso de la mañana de este miércoles se solucionen los problemas que han ido surgiendo en el desarrollo de los trabajos. “La idea es que a partir del turno tarde la escuela funcione normalmente”, aseguró Alessandra.

Aún así, madres del colegio transmitieron su preocupación por la limpieza de la cisterna, a lo que respondieron desde el establecimiento que "está todo limpio, cisterna cañerías y pulmón central de agua. Esta certificado el trabajo. Hoy (miércoles) se prepara una válvula de presión que permite subir agua al tanque".