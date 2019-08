¡Confirmado! Los Backstreet Boys regresan a la Argentina

La banda estadounidense Backstreet Boys confirmó fechas en su tour latinoamericano y Argentina está dentro de los destinos.

Luego de presentaciones con entradas agotadas en Europa y América del Norte, DNA World Tour continúa por México, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

Presentado por Flow Music Experience, la exitosa banda tocará en Argentina el 7 de marzo de 2020 en el Campo Argentino de Polo. La venta de entradas comenzará el 2 de septiembre, a las 10, a través de AllAccess y puntos de venta habilitados en Preventa 1 desde $2.500 + Service Charge. Una vez agotada la Preventa 1 se pasará automáticamente al precio de Preventa 2.

Backstreet Boys

La banda surgió en 1993 y está formada por A. J. McLean, Howie Dorough, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson.

Saltaron a la fama con su álbum debut, Backstreet Boys (1996). El siguiente álbum, Backstreet's Back (1997) continuó con el éxito del grupo en todo el mundo. Llegaron al estrellato con su álbum Millennium (1999) y el álbum siguiente, Black & Blue (2000).

Después de un descanso de tres años, la banda ha lanzado cinco álbumes Never Gone (2005), Unbreakable (2007), This Is Us (2009), NKOTBSB junto a los New Kids On The Block (2011) , In A World Like This con el regreso de Kevin (2013) y luego de 6 años su reciente álbum DNA (2019).

La banda ha vendido más de 140 millones de discos en todo el mundo, haciéndolos uno de los grupos con mayores ventas registradas en la historia de la música.

Son considerados la banda masculina de pop más importante e influyente de la historia de la música. Y, de acuerdo con Billboard, son el primer grupo desde Sade en hacer llegar sus primeros siete álbumes en el top 10 en esa lista.

Don't Go Breaking My Heart