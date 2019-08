El mejor canaricultor del mundo es mendocino

Si bien Carlos es analista de sistemas y trabaja en el área de informática en las escuelas Francisco Humberto Tolosa y Mario Anselmo Sánchez, su pasión son los pájaros, especialmente los canarios. Y esa misma dedicación fue premiada en el mes de julio, con la medalla dorada en el 49º Mundial de Ornitología, que en esta ocasión se realizó en nuestro país.

"Para llegar al mundial, primero hay que pasar una etapa provincial y luego nacional. En la provincial clasifican al Argentino los dos mejores de cada variedad de canarios. Y de ahí, en la parte nacional que se realiza en Escobar, los jurados eligen a los mejores para el mundial, que esta oportunidad tuvimos la suerte de tenerlo en Argentina en el mes de julio", expresó Díaz en el programa radial Antes de ver el sol.

Oriundo del departamento de Rivadavia, comentó: “Llevo muchos años trabajando en esto que es una pasión familiar. Intento repartirme el tiempo entre mi trabajo en las escuelas, mi familia y las crías de canarios que tengo en casa”.

Volviendo a la competencia organizada por la Confederación Ornitológica Mundial (COM) y que en este 2019 se realizó por segunda vez en Escobar, con el apoyo de la Federación Ornitológica Argentina (FOA), compitieron más de 4 mil aves. El 80% fueron canarios, pero también hubo loros, agapornis, periquitos australianos, cocotillas, diamantes, cardenales, palomas y codornices. La competencia de cada especie se divide en categorías, como diversidad de colores, forma y postura. "Tuve la suerte de ser coronado con el equipo de amarillo marfil intenso", acotó.

Por último, Díaz confesó: "En esta actividad, no gano absolutamente nada, como la mayoría de los canaricultores. Algunos de los pájaros que tengo en casa los vendo pero al mismo precio que se puede conseguir en cualquier lugar habilitado. No me interesa sacar alguna ganancia económica por ser campeón del mundo. Es más, mucha gente me consulta por Facebook sobre consejos en la crianza y lo hago con mucho gusto porque es una pasión".