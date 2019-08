Santero: “En pista la victoria fue mía”

“Volver después de 7 meses, debutar con Ford y ganar el Desafío de las Estrellas era mucho para ser real. Nos recargaron, pero quién nos quita lo bailado?”. Este posteo apareció en las redes sociales de Julián Santero unas horas después de conocerse el recargo que lo dejó sin una épica victoria en el Turismo Carretera.

El mendocino volvió a la popular categoría, debutó con la marca Ford y en una carrera especial mostró todo su potencial. Santero hizo todo lo que estaba a su alcance de manera perfecta, pero un error de quienes debían guiarlo desde el box, lo privó de lograr su cuarto triunfo en el TC con tres marcas diferentes, lo que le hubiese permitido emular al Flaco Traverso, el Loco Di Palma y Pechito López, entre otros.

“Obviamente que estoy un tanto desilusionado con la situación. Hicimos un gran esfuerzo y coronarlo de esa manera hubiese sido increíble, pero más allá de eso me queda una sensación positiva porque demostré todo lo que puedo dar en una categoría que ojalá mu pronto me tenga nuevamente de manera estable”, afirmó Julián.

A la hora de explicar el hecho que lo dejó sin victoria, puntualizó: “Yo la comunicación la tenía con Serpero, pero a la hora de ingresar en esa vuelta, estuve en contacto con Cristian Palombo, aunque las decisiones eran del ingeniero. El tema es que en ese momento no podía hablar porque era uno de los que colaboraban en la carga de combustible”.

“La estrategia era entrar en la primera vuelta para cambiar neumáticos y el segundo ingreso lo definían ellos dependiendo el tráfico en pista tanto para el ingreso como para el egreso. Salió mal, pero más allá de eso me quedo con la victoria en pista y la alegría de ganar, algo que es sumamente difícil”, finalizó.

Serpero reconoció el error

Carlos Serpero es el ingeniero del equipo de Emanuel Moriatis y tras hablar con los comisarios deportivos de la ACTC, reconoció su error.

“Los comisarios hacen la contabilización y evidentemente he cometido un error. Es responsabilidad mía y por eso les pido disculpas a todo el equipo y a Julián en particular”, afirmó al sitio campeones.com.ar.

“A Julián lo llamé al box en la vuelta 0 según el monitor que muestra tiempos y vueltas, y paró en la vuelta 1. Luego para la segunda detención le avisé por radio cuando estaba en la vuelta 6, por ende debería haberse detenido en la 7. Por eso no entiendo que es lo que falló”, recalcó el talentoso ingeniero.

“Espero tener otra chance para corregir este error. Yo me guío por la pantalla y asumo que ingresé en la vuelta 7, ellos en cambio hacen su cuenta y me confirman que ingresé en la vuelta 6, así que no hay más que acatar el recargo”, agregó.