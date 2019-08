El presidente Mauricio Macri se planteó hoy por primera vez la posibilidad de perder las elecciones, al indicar que si a Juntos por el Cambio le "toca estar en la oposición", apoyaría las cosas en las que cree.

Durante su participación del evento organizado por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) en la Universidad Católica Argentina (UCA), Macri señaló que "sería importante" que la oposición coincidiera con una parte de su plan económico y se imaginó a sí mismo en ese lugar.

El Presidente remarcó que "lo que más sufre el argentino de a pie es la inflación" y agregó: "Tenemos que reconocer después de 80 años de errores que tenemos que corregir algo que se corrigió en todas partes del mundo. Y corrigiendo eso, todos los argentinos van a vivir mucho mejor".

"Es central que digan cómo vamos a lograr estas cosas para que finalmente el que gane esté comprometido en apoyar al otro", indicó el Presidente en alusión a la oposición y remarcó: "Yo estoy convencido. Si nos toca estar en la oposición, vamos a apoyar estas cosas porque creemos".

Al respecto, sostuvo que "lo más importante" para el actual oficialismo "es salir adelante, que los argentinos estén mejor, pero también estaría bueno que los otros digan en estas cosas estamos de acuerdo , es así como las vamos a lograr".

Se trata de la primera vez que el mandatario se refiere a la posibilidad de perder las elecciones generales de octubre, tras la derrota por 15 puntos que sufrió en las primarias del 11 de agosto ante el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández.

No obstante, el jefe de Estado también mostró su voluntad de hacer lo posible para revertir esa derrota y, en este sentido, dio a entender que en las primarias hubo un "voto bronca" al que ahora intentará recuperar.

"El 27 de octubre vamos a convencer a algunos que están con bronca de que todo lo que hemos conseguido es mucho", señaló Macri y resaltó: "Estamos convencidos de que el 27 de octubre vamos a ratificar este rumbo".

El líder de la coalición Juntos por el Cambio sostuvo que "tres años y medio para resolver los problemas económicos que hace décadas que no se resuelven no han sido suficientes" y señaló que, pese a ello, "ahora hay bases sobre las cuales" el país está "mucho más fuerte".

Finalmente volvió sobre su planteo inicial respecto de la necesidad de un acompañamiento de la oposición a algunas de las medidas adoptadas por su Gobierno al afirmar que "todos" están "obligados a bajar el dramatismo" y acordar "ir en la misma dirección".

"Algunos hablarán de herramientas A, otros herramientas B, pero el compromiso es el mismo: que no vamos a suspender exportaciones, que no vamos a querer regular todo, que no vamos a aplastar desde el Estado la capacidad de hacer del ciudadano", indicó.