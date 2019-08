ANSES CUNA | ¿Cuándo dan las fechas de cobro septiembre 2019? ¿Qué pasa si no cobraste agosto?

La Administración Nacional de la Seguridad Social habló con El Ciudadano y dio detalles sobre el calendario de pagos de septiembre para los beneficiarios CUNA.

Además de responder a la pregunta más frecuente de ANSES: Cuándo cobro, también te informamos cómo reclamar ante una falta de pago. Especialmente para los ex AUH y ex SUAF que todavía no percibieron sus haberes de agosto.