Para Tanús la Ley 7.722 debe mantener su plena vigencia

Tras el paso del candidato presidencial más votado en las PASO, el referente del Frente de Todos, Alberto Fernández, muchos son los ecos que aún resuenan en la provincia. Un análisis de varios de ellos realizó el candidato a vicegobernador de esa fuerza, Jorge Tanús, en diálogo con CNN Radio Mendoza.

En su primer análisis, destacó: “Es muy positivo el balance por dos razones principales: una más general, que está orientada a los ciudadanos y empresarios, quienes construyen la economía de nuestra provincia todos los días. Alberto vino a traer tranquilidad sobre cómo se está resolviendo esta etapa complicada del país que es como una transición. Además de explicar esta situación que se está viviendo y cómo se está manejando a nivel institucional, les aclaró el futuro modelo económico que piensa implementar y tiene que ver con eso: menos con la especulación financiera y más con la actividad de la producción, de la construcción, es decir, de poner en marcha la economía”.

También se refirió al espaldarazo que significó para la fórmula, expresando: “Se vio lo que ustedes también pudieron apreciar, en los encuentros que hicimos en el Centro de Congresos de San Rafael y el hotel Intercontinental, que es el apoyo político a nuestra candidata Anabel Fernández Sagasti para la elección del 29 de septiembre” y agregó: “Es una elección difícil que hay que afrontar en Mendoza porque entendemos que es una etapa donde el gobierno de Cambiemos tiene todavía buena consideración popular, más allá de los defectos que le acarrea Macri”.

Una de las cosas llamativas es que, en su inicio, la campaña ligó fuertemente a Fernández Sagasti con la figura de Cristina Fernández, en las palabras y también en las imágenes publicitarias, donde eran las dos caras presentes. Hoy eso ha virado y la expresidenta ha desaparecido del escenario. “Ha sido una campaña dinámica”, recalcó Tanús. “Nosotros arrancamos con la idea de que Cristina fuera la candidata a presidente, eso fue antes de mayo, y el espacio de Todos, que es el espacio nacional que encabeza Alberto, tuvo una construcción más heterogénea: él fue la figura que propuso CFK pero se incorporaron sectores progresistas, como el de Pino Solanas o Victoria Donda, y espacios más de centro como el Frente Renovador de Sergio Massa”, a la vez que no descartó: “Varias figuras nacionales vengan en este mes que nos queda antes de las elecciones, todos los referentes pueden acompañar a Anabel y le suman en Mendoza”.

De triunfar la fórmula que integra, Tanús será el presidente de la Cámara de Senadores de la provincia, donde tendrá un papel clave en las futuras discusiones mineras, petroleras y sus impactos sobre el medio ambiente. Al ser consultado respondió: “Fue clara Anabel, entiendo que defendió la ley 7.722, pero también entendemos que hay que mejorar algunas cosas desde el Poder Ejecutivo. Los distintos gobiernos han actuado con defectos con respecto a la promoción de proyectos mineros, el único que se desarrolló con todas las normas cumplidas fue Vale, el proyecto se aprobó con parte del voto radical en contra, y entiendo que Anabel va a promover los proyectos mineros que tengan sustento y cuiden el recurso hídrico y la ley, es lo que está en nuestro proyecto”.

Luego y sobre el mismo punto, relató: “Cuando fuimos a nuestra reunión con el Consejo Empresario Mendocino, fue uno de los temas de discusión porque muchos de los empresarios están interesados en desarrollar la minería, y nos propusimos mutuamente establecer un protocolo para los detalles, para que el Poder Ejecutivo pueda evaluar los proyectos con más rigor técnico que político, un detalle a trabajar, pero siempre hemos expresado mantener la vigencia plena de la ley 7.722”.

A su vez, la candidata lo ha señalado como responsable de encabezar los proyectos en cuanto al problema del déficit habitacional, y expresó: “Hay un equipo grande que nos apoya y yo estoy aportando mi experiencia al frente del IPV, donde se hicieron muchas viviendas. El enfoque, en términos más generales, es complementar las urbanizaciones que van a desarrollar los intendentes, y una línea de créditos urbana para los emprendimientos de las ciudades, y otra rural para desarrollos en esas zonas, y también una línea para refacciones en viviendas aptas, que por ahí con una pequeña inversión podemos dar una solución a los problemas de esas familias”.

Finalmente hizo referencia a dos proyectos. Por un lado, Tanús destacó: “Vamos a trabajar en el desarrollo de cinco centros de tratamiento de adicciones en las regiones de la provincia, que hoy no tiene. Los chicos que hoy tienen problemas de adicciones no tienen dónde ir, no pueden ir a los hospitales porque no hay quien los atienda”.

Finalmente, señaló la intención de “darle desarrollo a la ruta 40 y las rutas complementarias para el desarrollo de Vaca Muerta que puede darle mucho trabajo y desarrollo al sur”.