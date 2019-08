Lucas Vicino, en el podio de las 100 Millas del TC 2000

Lucas Vicino tuvo un domingo soñado nada menos que en la Catedral del automovilismo argentino, luego de finalizar en la 3ª ubicación las 100 Millas del TC 2000, octava fecha del calendario.

El joven de 17 años fue el primero en subirse al Ford Focus de la Escudería FELA.Partió desde la 7ª ubicación, y si bien perdió un lugar en la partida, después recuperó dos antes de la neutralización, para dejarle el auto a Moggia en la sexta posición.

En el relanzamiento, Moggia pudo aprovechar para avanzar un par de lugares más y posteriormente, por el abandono de Matías Cravero, que había sido el ganador de la primera parte, Moggia avanzó hasta el tercer puesto, ubicación que no soltó hasta la bandera a cuadros. Finalmente, la carrera fue para la dupla Juan José Garriz y Hernán Palazzo.

Con este tercer puesto, Lucas Vicino ascendió hasta el 10° lugar en el certamen, con 100 unidades, 78 por detrás del puntero, Nicolás Moscardini.

“Estoy muy feliz por haber terminado en el podio de una competencia tan importante como las 100 Millas”, comentó el oriundo de Las Heras, recién finalizada la prueba.

Luego agregó: “Hice una carrera inteligente, tratando de cuidar el auto lo mejor posible, para cuando se subiera Guido no estuviera tan desgastado. Guido se adaptó muy bien al auto desde el viernes, el sábado no pudo girar mucho por el golpe que me di, pero hizo un gran trabajo para poder avanzar algunos puestos y terminar en el podio".

Mientras que Guido Moggia, su socio en esta aventura, resumió: "Estoy muy contento con el resultado y en mi primera experiencia en TC 2000. Lo que más me preocupaba fue la largada porque no estoy acostumbrado a largar en movimiento. Pero me la jugué por afuera y pude ganar algunos puestos".

El próximo compromiso de Lucas Vicino en el TC 2000 será el 22 de septiembre en Río Cuarto, cuando se realice la novena competencia del calendario

Mientras que el próximo fin de semana, Lucas estará disputando su tercera carrera en la Clase 3 del Turismo Nacional, con el Ford Focus del equipo de Iván Saturni, cuando la categoría se presente en el trazado de Termas de Río Hondo.