Talleres de Córdoba sorprendió a River y lo venció en el Monumental

River perdió 1 a 0 con Talleres de Córdoba en el partido correspondiente a la cuarta jornada de la Superliga.

La primera jugada de peligro la tuvo la visita, a los 2 minutos de comenzado el juego, a través de un remate de media distancia de Pochettino que el arquero Franco Armani contuvo y dio rebote. El mismo quedó en el área chica pero el delantero cordobés no pudo aprovecharlo.

A los 21 minutos de la primera etapa el Millonario tuvo una chance clara de romper el empate a través de un cabezazo de Paulo Diaz, que el arquero Herrera despejó y evitó el tanto de River y el primero del debutante chileno.

Con el correr del tiempo ambos equipos buscaron el arco rival, utilizando bien las bandas y buscando sociedades entre los jugadores, pero no lograron generar situaciones de mayor riesgo. De a ratos, se dio un partido interrumpido en mitad de cancha.

Ya en el complemento las cosas se pusieron un poco mejor para Talleres de Córdoba que atacó constantemente a la defensa Millonaria y exigió en reiteradas ocasiones a Franco Armani. Los dirigidos por Gallardo, intentaron sorprender de contra a un equipo que lejos de quedarse y meterse atrás en tierras visitantes salieron a buscar el partido y el resultado.

En una excelente contra del equipo visitante, a los 18 minutos de la última etapa, apareció Nahuel Bustos para hacer una gran jugada individual. Tras recibir la pelota, el futbolista encaró la defensa Millonaria y ante la salida de Armani la picó, sin embargo la pelota no llegó al arco pero él mismo la empujó para colocar el primer tanto.

Con el tanto del conjunto cordobés el Millonario no logró hacer pie y, si bien intentó buscar la igualdad y generó situaciones de peligro, no pudo convertir. Para el colmo sobre el final del encuentro Javier Pinola fue expulsado por doble amarilla. Ya había tenido una discusión con Pitana en la primera etapa y en esta ocasión el juez no dudó y le mostró la roja.

Así, luego de 29 años, Talleres de Córdoba logró su tercera victoria en la cancha de River y se quedó con un partido importante, luego de aguantar la presión del equipo de Núñez y mantenerse por delante en el marcador.