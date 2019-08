El presidente Mauricio Macri encabezó un acto en el Parque de la Constitución, provincia de Santa Fe, donde celebró los 25 años de la reforma de la Constitución Nacional.

En el acto el jefe de estado homenajeó a los convencionales que llevaron a cabo la modificación de la Carta Magna en 1994.

"Hoy estamos acá para homenajear a nuestra Constitución, a 25 años de su reforma. Nos reunimos para celebrarla porque es la ley que nos transforma en una nación", dijo el mandatario.

"Cuando llegó el momento de adaptarse, hubo una generación valiente que en 1994 se animó a construir algo diferente, fue una apuesta a nuestra madurez, un reconocimiento a la diversidad. En los últimos 25 años tuvimos crisis, pero nunca dudamos de la democracia. La democracia es una forma de relacionarnos, de vincularnos, de respetarnos", agregó.

A su vez, expresó que "no hay mejor manera de defender la constitución que acatarla, no atacarla. No es acatarla solo declamar la libertad de prensa, sino dar la cara cada vez que haga falta, dejar que los periodistas pregunten lo que quieran. Acatarla es aceptar que somos todos ante la ley. Es ser libre y promover la libertad. Hoy no hay abuso de poder, no hay imposición de ideas, hay una sociedad plural".

Durante la ceremonia se realizó una entrega de medallas y una foto de familia con los constituyentes presentes, que luego participaron de un recorrido por el Museo de la Constitución.

El acto completo:

La Reforma Constitucional de 1994

La reforma de la Constitución de la Nación Argentina de 1994 fue una importante modificación de la carta magna argentina, que modernizó y definió su texto, sobre cuya legitimidad plena no existía consenso. Entre otros cambios, introdujo los derechos de tercera y cuarta generación, normas para defensa de la democracia y la constitucionalidad, las características de los órganos de gobierno, y nuevos órganos de control.

La Convención Constituyente se celebró en las ciudades de Santa Fe (sede tradicional de las convenciones constituyentes) y de Paraná (primera capital de la Confederación).