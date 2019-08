Alberto Fernández promete un gabinete con gente honesta

Se encuentra en la provincia el candidato a presidente de la nación por el Frente de Todos, Alberto Fernández. Vino a tener múltiples encuentro con la militancia, organizaciones sociales productivas y empresarias. El jueves sus actividades se desplegaron en el gran Mendoza, hoy está en el sur provincial.

Fernández, que vino con nutrida comitiva, estuvo permanentemente acompañado por la candidata a la gobernación, Anabel Fernández Sagasti, a quien expresó abiertamente respaldar, porque al decir de él: “La joven senadora ganará las elecciones generales de la provincia el próximo 29 de septiembre”. Algo que “tiene nervioso" a Alfredo Cornejo, según Alberto Fernández, por los resultados de las primarias nacionales”.

Tras haber compartido las primeras horas de estadía en Mendoza visitando una empresa de metalmecánica, el candidato a presidente dialogó con los medios en una conferencia de prensa. Ahí habló de todo y respondió todo. Siempre con ese estilo que lo ha caracterizado desde que apareció nuevamente en la escena nacional. Respeto y sin golpes bajos, como cuando se refirió al gobernador de la provincia.

No esquivó hablar de los cuadernos de la corrupción y el horizonte, que en ese sentido tomará, si es presidente.

El delicado tema de la producción y las economías regionales los destacó cuando expresó: “Apenas llegué a Mendoza, me trasladé a una empresa metalmecánica (IME), que trabaja con alta tecnología. Sus propietarios y empleados nos recibieron explicándonos sobre un proyecto con la República de El Salvador. Todo un tema con las retenciones que deben enfrentar por dicha iniciativa. Algo que me parece incomprensible, que en la Argentina en la que vivimos quienes trabajan agregando valor, deban pagar retenciones”.

“Esto es el resultado –agregó- de un gobierno que ha generado un déficit fiscal increíble. Que en determinado momento sin saber cómo enfrentar ese déficit avanzó inexplicablemente sobre sectores de la economía, en los que nunca debió haber avanzado. La industria es uno de esos lugares”.

“Del mismo modo pienso que han avanzado inexplicablemente sobre economías regionales que realmente dan vida y movilidad a las economías de muchas provincias. Los ejemplos son múltiples: los olivos en Cuyo, en particular Mendoza. Peras y manzanas en el alto Valle de Río Negro. Por eso, creo que las economías regionales deben ser analizadas y tratadas de otro modo. Cuestión que vengo planteando desde el primer día, porque mi mayor obsesión es que nuestra nación se transforme en un verdadero país federal”, destacó.

Al preguntarle sobre expresiones vertidas por el gobernador, en cuento a que solo es candidato y no gobierna el país, Fernández respondió: “Cuando Alfredo (Cornejo) habla de ese modo porque quizá esté irritado por el resultado, no sé qué le ha pasado. Quien entregue el mando presidencial será Mauricio Macri y el que decide en el país, hasta ese momento, es Mauricio Macri. Yo solo soy un candidato, ni siquiera un presidente electo, solo un candidato. Por eso me parece que Alfredo se equivoca, porque adjudicarle a un candidato a presidente las responsabilidades en la conducción del estado, habla muy mal de los que los pretenden hacer. Lo único que dejan al descubierto es la debilidad que parecen tener. Y lo que nosotros y todos los argentinos necesitamos, es que el gobierno se fortalezca, para que termine bien el mandato. Por lo tanto esas declaraciones que me endilgan cosas que no son, solo lastimas al candidato de (Alfredo) Cornejo, que es Mauricio Macri".

Las provincias pierden 1.500 millones de dólares con las últimas medidas

Alberto Fernández considera que hay que rever la coparticipación: “El sistema de coparticipación no ha resuelto el país federal que debemos constituir. Algo que propondré si soy presidente, con todos los gobernadores y en eso espero que esté Anabel (Fernández Sagasti) gobernando esta provincia. Porque esa ley de coparticipación es asociativa y necesita de todos los socios para poder cambiarla. Poniendo todas las cartas sobre la mesa para corregir lo que nos está pasando. Por consiguiente, cambiarla si asumimos la presidencia, será consecuencia de acuerdos y consensos de todos”.

Cuadernos y corrupción

Al hacerle referencia a los cuadernos y la corrupción que envuelve a funcionarios del gobierno kirchnerista, como también a empresarios, Alberto expresó con énfasis: “La honestidad es un valor agregado en la gestión pública, no concibo a ésta si no es honesta y transparente. Por lo tanto, como ya lo he expresado, mi gabinete va a tener un común denominador que es la honestidad y la moral pública, la privada e intelectual. Esa será la condición que tendrá el gabinete, con el presidente de la nación a la cabeza”.

Finalmente se le consultó al respecto de las últimas medidas del gobierno y la fuerte respuesta de los gobernadores: “Cuando hablé el lunes pasado con el presidente le expresé que lo que hizo con el impuesto a las ganancias, sin haber consultado a los gobernadores era peligroso. Del mismo modo lo que se ha hecho con el IVA, no porque no esté de acuerdo que la canasta básica sea liberada del impuesto, porque de hecho en nuestra plataforma lo planteamos. La cuestión es cómo se hace. Ya que no es posible que se deje de pagar IVA en la canasta básica, porque yo lo puedo pagar y muchos argentinos también. El tema que muchos otros no y es ahí donde se debe colocar el acento, en los que no los pueden pagar”.

“Por eso, así como se ha dictado, solo se ha logrado que en zonas de alta concentración económica, como Puerto Madero o Recoleta, por dar ejemplos, dejen de pagar el Impuesto al Valor Agregado en esos productos y eso no es razonable. Algo que está generando un problema fiscal en las provincias”.

E indicó que "el CFI hizo un estudio que delata que básicamente todas las provincias perderán aproximadamente una suma equivalente a una nómina salarial de un mes. Esto es en total U$S 900 millones, si sumamos lo del IVA, estamos hablando de U$S 1.500 millones que perderán las provincias. Y los estados provinciales no están para perder eso y muchos más con todos los problemas económicos y financieros que soporta Argentina”.

“Por eso, tanto al presidente como el nuevo ministro de economía les solicité que revisen el paquete de medidas, porque todo esto es un gran problema para las provincias. Y se los remarqué como una medida electoralista. Es más, al presidente le pedí por favor que decida si es candidato o es presidente, porque la Argentina no soporta medidas de esa naturaleza, solo para tratar de ganar una elección, que seguramente le costará remontar. Y ojo que no es que estoy apoyando a los gobernadores, simplemente digo que los primeros mandatarios provinciales tienen razón”.

Elogios para Anabel

Fernández aseguró que será muy bueno para Mendoza y los mendocinos que Anabel Fernández Sagasti sea elegida gobernadora “porque ha demostrado su capacidad y honestidad en su cargo de senadora nacional y como una dirigente política con mucha moderación pero con una gran firmeza”.

Destacó que no siempre es necesario tener experiencia de gestión para acceder a un cargo como la gobernación.

Anticipó que está seguro que juntos van a devolver a Mendoza su reconocida capacidad para aprovechar sus recursos naturales y humanos.

Enfatizó el postulante peronista que “con Anabel pensamos el mismo país de carácter más federal”.