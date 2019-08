Ley de Avalúo: aseguran que a veces el impuesto es mayor al valor de la propiedad

El intenso y nutrido diálogo de más de una hora entre referentes del Colegio Notarial de Mendoza e integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, mostró a la Legislatura adelantándose en el abordaje de tres leyes madre que debe tratar cada año: la referida al avalúo fiscal, la impositiva y el Presupuesto.

Un tema no menor, si se tiene en cuenta que es un año en el que se renuevan las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Toda una cuestión que, por criterio de sana convivencia política e institucional, las referidas leyes solo son tratadas después de saber quién gobernará Mendoza en los próximos cuatro años, y con ello adaptar el transcendente instrumento jurídico provincial al criterio que aplicará quien gobierne.

Sin embargo, el adelantamiento para tratar un aspecto de una de las tres leyes, la de Avalúo Fiscal, se debió a un pedido de una institución: la que nuclea a los escribanos, y esto debido a problemas detectados en la aplicación del avalúo en terrenos y propiedades. Una cuestión que tiene toda una observación, porque no es lo mismo un campo en Luján de Cuyo, Junín o en el Valle de Uco, que en el Sur provincial.

La reunión de notarios y diputados de todos los bloques con representación parlamentaria dejó abierta la puerta para que intervenga la Administración Tributaria Mendoza, porque lo allí expuesto es todo un problema que también afecta a los agrimensores y corredores inmobiliarios. La conclusión de que la incorrecta aplicación de una alícuota hace que un impuesto sea mayor al valor real de un terreno, es lapidaria.

Lo otro que dejaría al descubierto lo expuesto por los escribanos es que, ante esta irregularidad, muchas personas dejarían sus campos o propiedades sin mensurar o escriturar por la imposibilidad de abonar cifras exorbitantes.

El Ciudadano fue el único medio que estuvo presente en el encuentro, y a su término dialogó con el presidente del Colegio Notarial de Mendoza, Silvestre Peña y Lillo, quien explicó sobre lo expuesto ante los diputados. “Hay mucha diferencia en los valores, tanto reales como en los valores que fija el Estado para las propiedades que tiene un mayor rinde económico, como así en las de menor rinde. Estas últimas son las que tenemos en el Sur. Creemos que eso es producto de inconvenientes técnicos y de información sobre avalúo. También en la forma de aplicar la retención del impuesto”, expresó el profesional.

Por su parte, el vicepresidente de la entidad, Ernesto Ayub, profundizó el tema de las diferencias y detalló: “Creo que estas diferencias se dan por las distancias al Gran Mendoza y porque hay zonas de una gran cantidad de hectáreas rurales, como por ejemplo en el Sur, que no tienen el mismo rinde o utilidad económica que las del Valle de Uco, el Este provincial o dentro de los seis departamentos que constituyen el Gran Mendoza”.

“Nuestra actividad, por este aspecto, ha recaído entre el año pasado y lo que va de este 2019, en el orden del 80%. La explicación es que hay operaciones en las que, aplicando los avalúos de la provincia más la alícuota por lo cual hay que multiplicarlos, es mayor el impuesto a pagar que el valor real de la tierra”, agregó Ayub.

Finalmente, Peña y Lillo consideró: “Esta problemática se presenta todos los años y por eso solicitamos ser, junto a otros organismos, como el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios y el Colegio de Agrimensores, parte y consulta de la confección de estas leyes importantes de la provincia, como Avalúo e Impositiva y lo hacemos por ser elementos importantes en la recaudación de impuestos”.

El avalúo y el valor del mercado

El Ciudadano le consultó al presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, Jorge López, sobre lo que plantean los escribanos, a lo que respondió: “Muchos de estos aspectos surgen todos los años cuando hay que tratar las leyes de Avalúo, Impositiva y Presupuesto, y se dan por realidades que tienen que ver con la ingeniería tributaria que se ha venido haciendo en función de lo posible y no en función de lo necesario”.

Para el legislador, “uno de los aspectos fundamentales radica en que los valores de los avalúos están retrasados respecto al valor de mercado y eso genera distorsiones. Las mismas se vienen dando porque hemos querido, en distintos momentos de los últimos años de gestión impositiva, no agravar la carga tributaria que tienen que pagar los mendocinos. Y todo esto, influenciado por el Impuesto a los Bienes Personales nacional, que hizo que en los últimos años se viniera el valor límite muy bajo. El ejemplo es que hace algunos años fue de $300.000 y si arbitrariamente lo aumentábamos, el 70 u 80% de las viviendas de Mendoza tendrían que haber pagado ese impuesto a la AFIP”.

Al consultarle si hay que tener en cuenta los aspectos inflacionarios, respondió: “La actualización de los avalúos se hace teniendo en cuenta la inflación proyectada hacia adelante. Esto viene contemplado en las tres leyes económicas de la Provincia, donde el índice inflacionario es el que nos determina la actualización”.

“Eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos años. Por eso, necesitamos para poder ir a un valor de avalúo cercano al valor de mercado, una actualización de avalúo que no responda solamente a un índice inflacionario, sino a condiciones lógicas con respecto a la localización de cada propiedad y a un plan de actualización de avalúo que sea integral a toda la provincia”.

Finalmente, el diputado aseveró: “Si revemos todo esto, evitaremos que caiga la recaudación, que no se evada, que no se devalúan propiedades y que no se vean perjudicadas actividades como la notarial, corredores inmobiliarios y quienes mensuran la tierra”.

