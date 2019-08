En su visita a la provincia de Mendoza, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández brindó una conferencia de prensa en el Hotel Intercontinental de Guaymallén.

Diario El Ciudadano estuvo presente en el sitio y pudo hacerle tres preguntas al candidato que dio el batacazo en las urnas, en las PASO del 11 de agosto.

Le consultamos a Alberto Fernández:

1) ¿Por qué cree que Anabel Sagasti puede ser gobernadora?

2) ¿Se va afeitar el bigote igual que su predecesor si llega a Presidente?

3) ¿Si Fabiola (su pareja), ya empezó el curso de ceremonial y protocolo para ser primera dama?

- La pregunta dos, no fue respondida pero si provocó que Fernández se riera.

- La respuesta de la pregunta tres fue, un “No” a secas.

- Y finalmente sobre la pregunta uno, el candidato analizó:

“Yo creo que sería lo mejor para Mendoza, francamente lo creo. Porque además siento que con Anabel pensamos y soñamos el mismo país. Si me toca ser presidente vamos a trabajar codo a codo para que Mendoza esté mejor, porque la he conocido y es una gran senadora y es una gran dirigente política. Con mucho criterio, sensatez, moderación y firmeza, con todos esos atributos que a mí me parecen centrales para quien gobierna”, opinó Fernández sobre Sagasti.

Cabe recordar que Alfredo Cornejo, dijo en algún momento sobre Fernández Sagasti: “Anabel no ha administrado ni un kiosco, no puede gobernar”.

Sin citarlo y defendiendo a su candidata las frases de Alberto, pueden entenderse como una respuesta a esa expresión que tuvo el Gobernador: “A veces piensan que es muy importante la experiencia de haber gobernado pero Anabel gobierna, porque siendo senadora, gobierna, es parte de uno de los poderes del Estado. Además, cuando nos sentamos a trabajar discute a la par nuestra sobre qué hacer en economía y en cuestiones institucionales” expresó.

“A veces es mejor no tener la experiencia que algunos tienen, la experiencia que la política da: la necedad, el encierro, ¿no?, el haberse jugado por un gobierno del que después se arrepienten a último momento de haberlo hecho, bueno esa experiencia Anabel no la tiene porque tiene conducta, convicción, firmeza. Sería muy bueno que los mendocinos la acompañen, como nos acompañaron a nosotros y por eso tengo expectativas porque Mendoza entendió que había una alternativa de país” opinó.

“Estoy seguro que podemos hacer de Mendoza un gran provincia, mucho mejor y más linda de lo que es. Tiene un caudal productivo enorme que todavía no está suficientemente explotado porque hay una política nacional a la que el gobierno de Mendoza a adherido siempre y que ha frustrado el desarrollo del interior al país y de la economía en general, con Anabel eso no va a pasar, menos conmigo y con Anabel. Yo confío en que Mendoza nos siga acompañando con más fuerza de lo que la ha hecho antes”, cerró en su respuesta a la pregunta que le hizo El Ciudadano.