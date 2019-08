Cultura brindará un homenaje a las últimas cinco reinas vendimiales

El secretario de Cultura, Diego Gareca, informó que brindarán un homenaje a las reinas y virreinas de la Vendimia de los últimos cinco años. "Queríamos hacer un reconocimiento a cada una de las reinas que hemos tenido durante nuestra gestión. Si bien son cuatro, nosotros hemos sumado cinco, porque asumí el 9 de diciembre cuando venía en curso Rocío Valdivia", indicó en CNN Radio Mendoza.

"Queremos hacerles un reconocimiento, porque no hay institucionalizado algo que refleje el reconocimiento a las reinas cuando son elegidas", resumió Gareca. El agasajo será este jueves, en el Museo Stoppel.

Reina vs. embajadora

Por otro lado, se refirió a la polémica por el cambio de reina por embajadora: “Yo creo que es bastante particular y las preguntas son recurrentes, gramaticalmente no modifica en nada. Los hechos hablan por sí solos. Siempre que hay en algún lugar del país alguna provincia que decide no elegir reina, me parece que es el camino correcto".

Y "con mucho respeto y cariño por San Juan", remarcó que "la Fiesta del Sol no tiene el peso que tiene la fiesta de la Vendimia. La Vendimia es el fruto del trabajo de los mendocinos, es la industria madre en la provincia donde se ve reflejado el trabajo de la mujer y el hombre. Cuando empezó la Fiesta de la Vendimia todo el país miraba qué pasaba en Mendoza, 83 años después Mendoza sigue siendo protagonista por su fiesta".

"El tema del rol de la mujer hace 83 años era de vanguardia, porque era raro mirar una fiesta del interior con el rol que tenía la mujer. Era protagonista porque trabajaba la viña. ¿Nosotros qué tenemos que ver con la Fiesta del Sol? Absolutamente nada. Son conceptos distintos. Algunos de manera mal intencionada dicen que es una copia de la Fiesta de la Vendimia", expuso.

Y para cerrar el tema, dijo: “Me parece que muchos terminan haciendo casi un hecho demagógico, no lo digo por San Juan pero sí con otras provincias, donde nunca debieron tener una elección de reinas. En los '80 surge como un auge de tener reinas”.

Feria del Libro

También afirmó que la Feria del Libro se desarrollará, como siempre, en el centro cultural Julio Le Parc, desde el 30 del corriente mes hasta el 30 de septiembre. "Tendremos presencia en los distintos departamentos. Vamos a estar en San Rafael, Tupungato, Lavalle, Rivadavia… para nosotros es importante eso y sobre todo porque está dedicada a referentes de las letras de la provincia".

Además, adelantó que “vamos a inaugurar la tercera sucursal, la tercera librearía pública en Tupungato, en conjunto con el municipio. Agradezco al intendente Gustavo Soto porque desde que comenzamos con esto, él me dijo quería una librearía que venda autores de la región y de Mendoza en el departamento. Eso sucederá a fin de mes en el centro de Tupungato, donde funciona un espacio de la Secretaría de Cultura del departamento. Será parte de la apertura Felipe Pigna”.