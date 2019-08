Tremendo cruce televisivo entre Alberto Fernández y Diego Leuco

Alberto Fernández y el periodista Diego Leuco tuvieron anoche un picante ida y vuelta en medio de una entrevista que el candidato a presidente por el Frente de Todos dio en Telenoche.

Todo empezó cuando el conductor le preguntó por la inflación y planteó: "Hay un altísimo déficit fiscal en la Argentina y hay básicamente dos maneras de resolverlo: o bien emitiendo dinero como hizo el kirchnerismo durante los 12 años de gestión o bien tomando deuda que es lo que hizo Mauricio Macri. Usted, ¿cuál de los dos caminos elegiría si es electo presidente?".

"Pero la inflación no tienen nada que ver con ninguna de las dos cosas", retrucó Fernández. Y cuando comenzaba a explicar por qué hacía esa afirmación, Leuco insistió: "¿Cree que la emisión no genera inflación?". Fue ahí cuando se dio el primer cruce.

"No dije semejante pavada. Si me deja terminar me haría un favor enorme, Diego. Ya habló muchos meses solo, déjeme hablara mí este ratito", respondió ofuscado el candidato que siguió con su explicación.

"Lo que decía era esto: la Argentina ha demostrado que puede parar su demanda, puede parar su emisión monetaria y tener la inflación magnífica que ha construido Macri", siguió, con un dejo de ironía.

Después, el comunicador le hizo una pregunta que le molestó sobre el vínculo que había entablado el kirchnerismo con el chavismo: "¿Va a haber un cambio en la relación con Venezuela si usted gana o se va a tener que entender esa relación como la tenía Cristina?".

Ahí se vivió el segundo cruce. "Diego, si quiere entrevístela a Cristina", dijo irritado Fernández. A lo que Leuco respondió: "No da entrevistas, por eso".

"Bueno, es su problema y si quiere hacer un programa de historia, otro día lo hacemos", cerró con fastidio el compañero de fórmula de la expresidenta.