El SUTE sigue reclamando al Gobierno por el Ítem Zona

Con el nuevo esquema geográfico que tendrán las escuelas en toda la provincia, se comenzará abonar a cada docente el ítem Zona, una cuestión muy debatida porque el Gobierno provincial utilizó el estudio de campo que efectuó la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE).

Esto fue severamente observado por el Sindicato Unido Trabajadores de la Educación (SUTE), porque, al decir del gremio, “no se ha respetado el acuerdo de la comisión zona, integrada por el Gobierno y el gremio". Allí debía tratarse y resolverse ubicaciones de escuelas y categorización para abonar el ítem.

El punto más reñido fue la recategorización de los establecimientos, lo que llevó su tiempo y se tuvo que hacer rectificaciones, ya que “en los primeros dictámenes se cometieron errores". Esencialmente porque al aplicarse perjudicaba al docente que ya lo percibía y al que lo debía percibir. Los reacomodamientos que se hicieron a los primeros esquemas posibilitaron que esto sea más justo en cuanto a lo cualitativo y cuantitativo.

El Ciudadano dialogó en la sede del SUTE con el secretario general del gremio, Sebastián Henríquez, quien dijo: “Nosotros cuestionamos en el 2017, cuando arranca este proceso, porque los criterios que aplicó en su momento el Gobierno nos parecieron insuficientes y porque, además, era todo un problema que la DEIE realizara la recategorización. Para nosotros, el trabajo lo debía ejecutar la comisión que se debió conformar entre el Gobierno y el gremio, sin desechar el aporte de la DEIE”.

¿No sirvió al trabajo realizado por la DEIE?

La tarea del organismo designado fue imperfecto, donde faltaron criterios de localización de las escuelas y de las zonas. Además de ponderaciones, como el trabajo nocturno y el salubridad. En ambos casos la DEIE no tiene ni técnicos, ni especialistas para hacer respectivos relevamientos. La dependencia oficial se limitó a realizar encuestas con los directivos, colocándolos a los directivos en posiciones de técnicos especializados que no tienen. Algo absurdo y contraproducente.

¿Es decir que no se aplicó el proyecto original?

Después de todo un proceso de reclamo y movilización, recién en marzo logramos que se corrigieran muchas escuelas. Como consecuencia de esa acción, el 75% de los establecimientos suben la zona, un poco más del 10% baja y el resto mantiene. Logramos que se reviera el ítem Zona en más de 650 establecimientos. Por eso decimos que esta etapa fue más positiva que cuando arrancó, que arrancó bastante mal y se mejoró.

¿Se puede dar por concluida la correcta aplicación del ítem zona?

En la actual resolución hay muchos errores y por eso el SUTE continúa reclamando. Porque el Gobierno sigue aplicando esa política con una actitud de no sentarse a dialogar y acordar con el gremio por los únicos beneficiados, los docentes. Ellos (por funcionarios del Gobierno), que dicen ser los únicos que entienden sobre el sistema educativo y en particular sobre el ítem Zona, solo se equivocaron y se siguen equivocando.

En un principio la DEIE bajó de zona a escuelas de Uspallata, de alta montaña y del secano lavallino o escuelas, como en Malargüe, una frente a otra con zonas distintas.

Por lo menos, ¿se está aplicando en la dirección que señala el SUTE?

Entiendo que podrían hacerse las cosas bien, sin entrar en confrontaciones y con menos soberbia. El ítem Zona implica el reconocimiento en el salario a ese docente que, para cumplir con su tarea de educar, recorre distancias en zonas inhóspitas y urbano marginales. Con inmensas vicisitudes que muchos no saben, ni entienden, circunstancias que no son las normales a otros educadores que tienen todas las ventajas que los primeros no las tienen.