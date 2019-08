Elecciones 2019: los debates presidenciales serán el 13 y 20 de octubre

Luego de las PASO, en donde el Frente de Todos obtuvo un contundente triunfo sobre el oficialismo, se confirmó que los debates presidenciales se llevarán a cabo el 13 y 20 de octubre.

El primero será en la provincia de Santa Fe mientras que el último tendrá como sede la ciudad de Buenos Aires.

En ambos casos la Dirección Nacional Electoral estará encargada de la organización y, según se supo, el debate correspondiente al 13 se realizará en la Universidad del Litoral. Por otro lado, el correspondiente al 20 de octubre será en la Facultad de Derecho de la capital del país.

Según la ley 27.327, se establece la "obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre candidatos a presidente, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas de los partidos, frentes o agrupaciones políticas". La normativa comprende a "todos los candidatos cuyas agrupaciones superen el piso de votos establecido para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) reguladas por la ley 26.571", esto es, el 1,5% de los sufragios.

¿Que pasa si los candidatos no acuden al debate?

En caso de que los candidatos no cumplan con esta obligación de cara a las elecciones de octubre, los mismos serán sancionados con el no otorgamiento de espacios de publicidad audiovisual, teniendo en cuenta la ley que otorga de manera equitativa dicha posibilidad entre el resto de los candidatos participantes. Por otro lado, el espacio que no sea ocupado por el político permanecerá vacío para dejar en claro la ausencia del mismo ante sus opositores.

En esta oportunidad, y de acuerdo a la ley sancionada en diciembre de 2016, la puesta en marcha del debate correrá por cuenta de la CNE y no de la ONG "Argentina Debate", que organizó la actividad de 2015. La CNE "con asesoramiento de organizaciones del ámbito académico y de la sociedad civil, convocará a los candidatos o representantes de las organizaciones políticas participantes a una audiencia destinada a acordar el reglamento de realización de los debates, los moderadores de los mismos y los temas a abordar en cada uno de ellos".

¿Quienes participarán del debate presidencial?

Los candidatos que deberán presentarse en ambas fechas para el debate presidencial son los que lograron superar el piso de 1,5% de los sufragios, ellos son: Mauricio Macri (Juntos por el Cambio), Alberto Fernández (Frente de Todos), Roberto Lavagna (Consenso Federal), Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda-Unidad), Juan José Gómez Centurión (Frente Nos) y José Luis Espert (Frente Despertar).

¿Qué ocurre si hay balotaje?

En el caso de que se de un balotaje, la ley establece que "se realizará un debate adicional, con los candidatos que accedan a la elección definitoria, el que tendrá lugar dentro de los diez 10 días anteriores a la fecha de la elección".